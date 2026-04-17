Minister Boštjančič: Znižana napoved gospodarske rasti je bila pričakovana

»Štiri leta prihajam na ta srečanja in čisto vsako leto smo se pogovarjali o novi krizi,« je ob robu spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Washingtonu povedal finančni minister Klemen Boštjančič. »Zdaj je pozornost seveda usmerjena na posledice vojne v Iranu, na novo energetsko krizo in ukrepe, ki jih države sprejemamo.«

Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da smo se v Sloveniji in Evropi, kjer delimo podobne šoke in podobne izzive, v zadnjih letih kar dobro odzivali. »Ne glede na vse, kar smo videli, smo imeli gospodarsko rast tudi v lanskem letu, ki je bilo zelo zahtevno zaradi Trumpove zunanje politike. Proti koncu leta smo se približali dvoodstotni gospodarski rasti, letos smo pred vojno predvideli dva, dva in pol odstotka. Ključno je, da se znamo na pravi način, s pravimi instrumenti in pravi čas odzvati na izzive, ki prihajajo. Ker izzivi vedno so.«