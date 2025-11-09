Letala v ZDA prizemljena, težave se že prelivajo tudi v Evropo

V zadnjem tednu so ameriška letališča postala prizorišče velikega kaosa, saj se število odpovedanih in zamujenih letov povečuje. Glavni razlog za ta izpad je prekinitev financiranja ameriške vlade, zaradi katere je odpovedanih več kot 1330 letov.

Številni vladni delavci, kontrolorji zračnega prometa in varnostno osebje ne prejemajo plačil, zato posledično ne prihajajo več na delo. Zvezna uprava za letalski promet (FAA) je bila zato prisiljena ukrepati in odrediti 4-odstotno zmanjšanje domačih letov na 40 najbolj prometnih letališčih. Pomanjkanje ustrezno usposobljenih varnostnih delavcev je privedlo do daljših čakalnih vrst na varnostnih kontrolah, kar je še dodatno povečalo frustracije potnikov. Te težave lahko vplivajo tudi na tiste, ki potujejo iz Evrope, saj so mnogi letalski prevozniki, vključno s tistimi, ki letijo iz Slovenije, pogosto povezani z ameriškimi letališči.

Razmere se bodo poslabšale tik pred enim največjih ameriških praznikov, zahvalnim dnevom, je za CNN napovedal ameriški minister za promet Sean Duffy. Po podatkih FlightAware je bilo zaradi napetega stanja v državi odpovedanih več kot 1330 letov. Napovedujejo, da se bo odstotek odpovedanih letov lahko povečal na 15-20 %, če se zastoji pri financiranju nadaljujejo.

Na poslabšanje opozarja tudi finančni minister Scott Bessent, ki poudarja, da prekinitev financiranja, ki traja že 40. dan in je najdaljša v zgodovini ZDA, upočasnjuje tovorni promet. To lahko privede do pomanjkanja v dobavnih verigah.

Ministrstvo za promet (DOT) navaja, da morajo letalske družbe potnikom v celoti povrniti stroške za odpovedane lete. Vendar pa jim ni treba plačati hotelov, obrokov ali drugih stroškov, če zamuda ali odpoved ni bila po njihovi krivdi. Čeprav lahko letalske družbe v okviru obveznih zmanjšanj izberejo, katere lete bodo odpovedale, se odpovedi ne štejejo za krivdo letalskih družb. To pomeni, da bodo potniki, ki potujejo na dolgih razdaljah ali v povezavi z ZDA, morda naleteli na težave pri iskanju nadomestnih letov in reševanju nastalih stroškov.

Zaradi prekinjenega financiranja plač niso prejeli niti številni drugi zvezni uslužbenci, med njimi okoli 2.000 civilistov, zaposlenih v ameriških vojaških oporiščih v Italiji, predvsem v Avianu v Furlaniji-Julijski krajini in v Vicenzi v severovzhodni Italiji. Italija pritiska na ZDA, naj sprostijo njihove plače, saj so zaposleni v skladu z italijanskim delovnim pravom. Rim je trenutno v stiku z Washingtonom, da bi rešil težavo, poroča STA.