  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Letala v ZDA prizemljena, težave se že prelivajo tudi v Evropo

    Potniki se čez vikend sočajo z nadaljnjimi motnjami v potovanjih, saj letalske družbe zdaj odpovedujejo na stotine dodatnih letov.
    Razmere se bodo poslabšale tik pred enim največjih ameriških praznikov, zahvalnim dnevom. FOTO: Kamil Krzaczynski/AFP
    Galerija
    Razmere se bodo poslabšale tik pred enim največjih ameriških praznikov, zahvalnim dnevom. FOTO: Kamil Krzaczynski/AFP
    A. H.
    9. 11. 2025 | 20:02
    9. 11. 2025 | 20:04
    3:12
    A+A-

    V zadnjem tednu so ameriška letališča postala prizorišče velikega kaosa, saj se število odpovedanih in zamujenih letov povečuje. Glavni razlog za ta izpad je prekinitev financiranja ameriške vlade, zaradi katere je odpovedanih več kot 1330 letov.

    Številni vladni delavci, kontrolorji zračnega prometa in varnostno osebje ne prejemajo plačil, zato posledično ne prihajajo več na delo. Zvezna uprava za letalski promet (FAA) je bila zato prisiljena ukrepati in odrediti 4-odstotno zmanjšanje domačih letov na 40 najbolj prometnih letališčih. Pomanjkanje ustrezno usposobljenih varnostnih delavcev je privedlo do daljših čakalnih vrst na varnostnih kontrolah, kar je še dodatno povečalo frustracije potnikov. Te težave lahko vplivajo tudi na tiste, ki potujejo iz Evrope, saj so mnogi letalski prevozniki, vključno s tistimi, ki letijo iz Slovenije, pogosto povezani z ameriškimi letališči.

    Razmere se bodo poslabšale tik pred enim največjih ameriških praznikov, zahvalnim dnevom, je za CNN napovedal ameriški minister za promet Sean Duffy. Po podatkih FlightAware je bilo zaradi napetega stanja v državi odpovedanih več kot 1330 letov. Napovedujejo, da se bo odstotek odpovedanih letov lahko povečal na 15-20 %, če se zastoji pri financiranju nadaljujejo.

    image_alt
    Zaradi proračunske blokade v ZDA odpovedanih blizu 1500 letov

    Na poslabšanje opozarja tudi finančni minister Scott Bessent, ki poudarja, da prekinitev financiranja, ki traja že 40. dan in je najdaljša v zgodovini ZDA, upočasnjuje tovorni promet. To lahko privede do pomanjkanja v dobavnih verigah.

    Ministrstvo za promet (DOT) navaja, da morajo letalske družbe potnikom v celoti povrniti stroške za odpovedane lete. Vendar pa jim ni treba plačati hotelov, obrokov ali drugih stroškov, če zamuda ali odpoved ni bila po njihovi krivdi. Čeprav lahko letalske družbe v okviru obveznih zmanjšanj izberejo, katere lete bodo odpovedale, se odpovedi ne štejejo za krivdo letalskih družb. To pomeni, da bodo potniki, ki potujejo na dolgih razdaljah ali v povezavi z ZDA, morda naleteli na težave pri iskanju nadomestnih letov in reševanju nastalih stroškov.

    Zaradi prekinjenega financiranja plač niso prejeli niti številni drugi zvezni uslužbenci, med njimi okoli 2.000 civilistov, zaposlenih v ameriških vojaških oporiščih v Italiji, predvsem v Avianu v Furlaniji-Julijski krajini in v Vicenzi v severovzhodni Italiji. Italija pritiska na ZDA, naj sprostijo njihove plače, saj so zaposleni v skladu z italijanskim delovnim pravom. Rim je trenutno v stiku z Washingtonom, da bi rešil težavo, poroča STA.

    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Celjski promet

    Parkirišče spremenili v modro cono in je napol prazno

    Obiskovalci Celja zdaj vedno dobijo prostor za spodnjim gradom, manj zadovoljni so zaposleni v mestu.
    Špela Kuralt 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAletališčeletalski prometodpovedi letov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Letala v ZDA prizemljena, težave se že prelivajo tudi v Evropo

    Potniki se čez vikend sočajo z nadaljnjimi motnjami v potovanjih, saj letalske družbe zdaj odpovedujejo na stotine dodatnih letov.
    9. 11. 2025 | 20:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    NLB kot uvod v rekordno sezono slovenskih blue chipov?

    Pričakovati je, da bo tudi uvrstitev delnic Vzajemne zavarovalnice na borzo na trg pripeljala na stotisoče novih vlagateljskih oči.
    9. 11. 2025 | 19:49
    Preberite več
    Razno
    Roger De Vlaeminck

    Sloviti Belgijec brez dlake na jeziku: Pogačar mu niti do prstov ne seže

    Roger De Vlaeminck, eden od tekmecev Eddyja Merckxa, je dvignil prah z izjavami o primerjavah med Kanibalom in zdajšnjimi asi s Tadejem Pogačarjem na čelu.
    Miha Šimnovec 9. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Blue Origin

    Bezosova nova raketa pripravljena na vzlet. Bo uspela tudi pristati?

    Za raketo new glenn bo to drugi polet. V vesolje bo odnesla sestrski sondi Escapade, namenjeni preučevanju Marsa.
    9. 11. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Farmacija

    Novo Nordisk po porazu s Pfizerjem v novih težavah

    Novi direktor skuša stabilizirati dansko farmacevtsko družbo po izgubi posla z Metsero in padcu vrednosti delnic.
    9. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Razno
    Roger De Vlaeminck

    Sloviti Belgijec brez dlake na jeziku: Pogačar mu niti do prstov ne seže

    Roger De Vlaeminck, eden od tekmecev Eddyja Merckxa, je dvignil prah z izjavami o primerjavah med Kanibalom in zdajšnjimi asi s Tadejem Pogačarjem na čelu.
    Miha Šimnovec 9. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Blue Origin

    Bezosova nova raketa pripravljena na vzlet. Bo uspela tudi pristati?

    Za raketo new glenn bo to drugi polet. V vesolje bo odnesla sestrski sondi Escapade, namenjeni preučevanju Marsa.
    9. 11. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Farmacija

    Novo Nordisk po porazu s Pfizerjem v novih težavah

    Novi direktor skuša stabilizirati dansko farmacevtsko družbo po izgubi posla z Metsero in padcu vrednosti delnic.
    9. 11. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo