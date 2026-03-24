Letališče La Guardia spet odprto, je v času nesreče delal le en kontrolor?

Newyorško letališče La Guardia so včeraj popoldne ponovno odprli, potem ko je bilo zaprto zaradi trčenja potniškega letala in gasilskega tovornjaka v nedeljo pozno zvečer, poročajo ameriški mediji. V nesreči sta umrla pilot in kopilot letala, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih.

Letalo Air Canade z 72 potniki in štirimi člani posadke, s katerim je upravljala družba Jazz Aviation, je pristalo v nedeljo okrog 23.40 po krajevnem času in se pri tem zaletelo v gasilski tovornjak, ki je bil na poti na pomoč drugemu letalu, poroča televizija NBC.

Guvernerka države New York Kathy Hochul je na tiskovni konferenci na La Guardii izjavila, da takšne nesreče v mestu ni bilo že 30 let. Posnetki pogovora med kontrolo poletov in gasilskim tovornjakom potrjujejo, da je ta najprej dobil dovoljenje, da prečka pristajalno stezo, nakar ga je kontrolor panično klical nazaj in vmes priznal, da »je zamočil«, poroča NBC.

Minister za promet Sean Duffy, ki ga zaradi te in številnih drugih letalskih nesreč po ZDA po njegovem prevzemu položaja pozivajo k odstopu, je dejal, da ne more povedati, kaj je šlo narobe. Na opozorilo, da je v času nesreče delal le en kontrolor poletov, pa je minister odgovoril, da to ni res. Pred tem je sam za NBC dejal, da preiskujejo, ali je bil v času nesreče na položaju res samo en kontrolor.

Predsednica nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) Jennifer Homendy je dejala, da bo to vprašanje del preiskave, ki bo zajela tudi urjenje kontrolorjev glede komuniciranja in druga vprašanja, kot je delovanje tehnične opreme za opozarjanje pred trčenji. Sodelovala bo tudi sorodna agencija iz Kanade.

Letališče La Guardia bo po Duffyjevih besedah nekaj časa delovalo z zmanjšanimi zmogljivostmi.

V bolnišnice so po nesreči sprejeli 41 ljudi, od katerih jih je 32 imelo lažje poškodbe. Poškodovana sta bila tudi dva gasilca, katerih življenje pa ni ogroženo.

Gasilca sta se peljala pogledat letalo družbe United, s katerega so poročali o smradu oziroma dimu. Kontrolor jima je dal dovoljenje za prečkanje steze, nakar je očitno ugotovil, da se po njej premika letalo, in je skušal gasilca pozvati, naj se obrneta, vendar je bilo prepozno. Nos letala je s hitrostjo okrog 50 kilometrov na uro trčil v vozilo.