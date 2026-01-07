Snežni armagedon ohromil nizozemsko letališče, težave tudi drugod po Evropi

Nizozemsko letališče Schiphol je odpovedalo najmanj 700 letov zaradi močnega sneženja in vetra, potem ko so vremenske razmere več dni povzročale motnje v prometu, poroča Guardian.

Schiphol je eno največjih letališč v Evropi, danes pa je tam na zasilnih ležiščih prespalo več kot tisoč potnikov. Na letališču pričakujejo, da bodo čez dan odpovedali še več letov.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je družba Eurostar v sredo odpovedala več vlakov, tudi tiste, ki vozijo z londonske postaje St. Pancras v Amsterdam, Rotterdam ter v Pariz, poroča BBC. Pri Eurostaru so opozorili, da bodo morali morda odpovedati še nekatere druge vlake in da se bodo motnje v železniškem prometu nadaljevale tudi v četrtek.

Sneg, led in hladne temperature so povzročile kaos marsikje v Evropi. V Franciji je zaradi hudih vremenskih razmer v torek v prometnih nesrečah umrlo pet ljudi. Na letališču Charles de Gaulle so v sredo zjutraj odpovedali okoli sto letov, 40 pa so jih odpovedali na letališču Orly, je dejal francoski minister za promet Philippe Tabarot.

Pristojne službe si prizadevajo, da bodo v najkrajšem možnem času očistile in odtalile vzletne steze na Schipholu. FOTO: Robin Van Lonkhuijsen/AFP

V Parizu in okolici so ustavili javni avtobusni prevoz zaradi poledice, metro in večina podzemnih sistemov obratuje nemoteno, poroča Guardian.

Francoska vremenska služba je za 38 od 96 metropolitanskih oddelkov v državi izdala oranžna opozorila za obilne snežne padavine in poledico. Vremenoslovci so pojasnili, da je »tako intenzivno vreme neobičajno za to obdobje«. Pristojni so Parižane opozorili, naj se ne odpravljajo na pot in naj delajo od doma, če je to mogoče.

Na zasneženem stopnišču bazilike Srca Jezusovega v Parizu se otroci sankajo in smučajo. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

V Sarajevu, kjer je zapadlo najmanj 40 centimetrov snega, je zaradi padca drevesa umrla ženska, navaja Euroweekly.

Zahtevne vremenske razmere pestijo tudi Španijo, kamor je nevihta Francis prinesla dež in nizke temperature. Vremenska služba je za več avtonomnih skupnosti izdala rumeno opozorilo, vključno s Katalonijo, Madridom, Valencio in dele Andaluzije.