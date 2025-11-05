Letališče v Bruslju in Liègeu zaprli zaradi dronov

Belgijski letališči v Bruslju in Liègeu so v torek zaprli zaradi dronov, ki so leteli nad območjem, poroča tiskovna agencija Reuters. Zaradi varnosti so preusmerili in odpovedali nekatere lete. Predstavnik tamkajšnjega organa za nadzor zračnega prometa Kurt Verwilligen je potrdil, da so okoli osme ure zvečer opazili dron nad letališčem v Bruslju in ga zaradi varnosti zaprli.

Notranji minister Bernard Quintin je za RTBF dejal, da so sprožili preiskavo. »Ne smemo dopustiti, da neavtorizirani droni motijo delovanje naših letališč. Na to se moramo odzvati enotno kot država,« je še opozoril.

Najprometnejše letališče v Belgiji so ponovno odprli dve uri kasneje, a so ga kmalu spet zaprli, ker so opazili še več dronov. Za kratek čas so preventivno zaprli tudi drugo največje belgijsko letališče Charleroi.

Osem letov so preusmerili na druga letališča, med drugim v Schiphol v Amsterdamu in na letališče Maastricht Aachen. Petnajst letov so odpovedali.

Predstavnica letališča v Bruslju Ariane Goossens je za AFP dejala, da bodo v sredo leti znova potekali normalno. Okoli 400 potnikov je včeraj noč preživelo na letališču zaradi odpovedanih ali preloženih letov.

Droni preletavali letalska oporišča

Včeraj so zaprli tudi tovorno letališče Liège, kjer so prav tako opazili drone. Konec tedna so drone opazili tudi nad letalskima oporiščema Florennes in Kleine-Brogel, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Obrambni minister Theo Francken je za RTBF dejal, da so drone najverjetneje upravljali profesionalci, ki so želeli destabilizirati državo.

Droni so v zadnjih mesecih ohromili več letališč po Evropi. Letališče v Københavnu je bilo septembra zaprto štiri ure, letališče v Oslu pa tri, ko so nad njima opazili drone. Domnevno ruski droni so med drugim vdrli tudi v poljski in romunski zračni prostor.