    Svet

    Letališče v Bruslju in Liègeu zaprli zaradi dronov

    V Belgiji so zaprli dve letališči zaradi dronov, ki so vdrli v njihov zračni prostor. Konec tedna so preletavali tudi letalska oporišča.
    Letališče v Bruslju je za več ur ustavilo zračni promet. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    Letališče v Bruslju je za več ur ustavilo zračni promet. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Ma. J.
    5. 11. 2025 | 08:41
    5. 11. 2025 | 09:20
    2:33
    Belgijski letališči v Bruslju in Liègeu so v torek zaprli zaradi dronov, ki so leteli nad območjem, poroča tiskovna agencija Reuters. Zaradi varnosti so preusmerili in odpovedali nekatere lete. Predstavnik tamkajšnjega organa za nadzor zračnega prometa Kurt Verwilligen je potrdil, da so okoli osme ure zvečer opazili dron nad letališčem v Bruslju in ga zaradi varnosti zaprli.

    image_alt
    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Notranji minister Bernard Quintin je za RTBF dejal, da so sprožili preiskavo. »Ne smemo dopustiti, da neavtorizirani droni motijo delovanje naših letališč. Na to se moramo odzvati enotno kot država,« je še opozoril.

    Najprometnejše letališče v Belgiji so ponovno odprli dve uri kasneje, a so ga kmalu spet zaprli, ker so opazili še več dronov. Za kratek čas so preventivno zaprli tudi drugo največje belgijsko letališče Charleroi.

    Osem letov so preusmerili na druga letališča, med drugim v Schiphol v Amsterdamu in na letališče Maastricht Aachen. Petnajst letov so odpovedali.

    Predstavnica letališča v Bruslju Ariane Goossens je za AFP dejala, da bodo v sredo leti znova potekali normalno. Okoli 400 potnikov je včeraj noč preživelo na letališču zaradi odpovedanih ali preloženih letov.

    Droni preletavali letalska oporišča

    Včeraj so zaprli tudi tovorno letališče Liège, kjer so prav tako opazili drone. Konec tedna so drone opazili tudi nad letalskima oporiščema Florennes in Kleine-Brogel, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Obrambni minister Theo Francken je za RTBF dejal, da so drone najverjetneje upravljali profesionalci, ki so želeli destabilizirati državo.

    Droni so v zadnjih mesecih ohromili več letališč po Evropi. Letališče v Københavnu je bilo septembra zaprto štiri ure, letališče v Oslu pa tri, ko so nad njima opazili drone. Domnevno ruski droni so med drugim vdrli tudi v poljski in romunski zračni prostor.

    Novice  |  Svet
    Zbiranje točk

    Ukrajina nad ruske sile z novim dronskim sistemom po principu računalniške igre

    Ukrajinske enote z vsakim uspešnim napadom zbirajo točke, s katerimi lahko v vojaški spletni trgovini kupijo nova orožja in bojne naprave.
    4. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jedrsko sposobni bombniki

    Incident: tudi Japonska dvignila lovce zaradi ruskih strateških bombnikov

    Japonska je dvignila lovce po preletu ruskih jedrsko sposobnih bombnikov blizu njenega zračnega prostora, tik preden je premierka napovedala krepitev obrambe.
    24. 10. 2025 | 14:46
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija naj bi zasedla tri vasi; z zahodno pomočjo tudi okrepila svoj arzenal

    Preiskava razkriva rusko mrežo za pridobivanje zahodne tehnologije za arktične podmornice, medtem ko Ukrajina stopnjuje napade z droni na rusko ozemlje.
    24. 10. 2025 | 12:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    V Rusiji vojaška vaja jedrskih sil

    Napad na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil prvi tovrstni v skoraj dveh tednih.
    22. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo vlada signalu?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    droniletališčeBelgijaRusija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Otroci in družbena omrežja

    Mlajši od 13 let brez tiktoka, youtuba, facebooka, instagrama

    Zakaj bi morali otrokom omejiti dostop do uporabe priljubljenih platform.
    Staš Ivanc 5. 11. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Težave zvezdnika

    Pogačar je imel velike težave, bil je poln vode in blizu odstopa

    Desna roka Tadeja Pogačarja Tim Wellens je v pogovoru za francoski časnik L'Equipe razkril, kako resne so bile težave Slovenca na Touru.
    Nejc Grilc 5. 11. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Olimpijski prvak

    Po koncu kariere bo kmetoval

    Zvezdnik tekaških stez Jakob Ingebrigtsen je v domačem kraju Sandnes za milijon evrov kupil kmetijo.
    5. 11. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Esa

    Sentinel-1D z ariano 6 poletel v orbito

    Sentinel-1D se v orbiti pridružuje dvojčku Sentinel-1C. Ko bo polno delujoč, bo nadomestil satelit Sentinel-1A, ki deluje že 11 let.
    5. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch odgovarja kritikom: Razlika v letih ni ovira za srečo v ljubezni

    Nekdanja nemška smučarska šampionka se je odzvala na številne zlobne pripombe glede njene zveze s 25 let starejšim Johannom Schrempfom.
    Miha Šimnovec 5. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
