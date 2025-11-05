V Kentuckyju strmoglavilo letalo družbe UPS, poročajo o poškodovanih

Po vzletu z mednarodnega letališča Muhammada Alija v Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky je prišlo do nesreče tovornega letala ameriške družbe UPS, poroča novinarska agencija Reuters. Letalo je strmoglavilo okoli 5.15 ure popoldan po lokalnem času (ob 23.15 po srednjeevropskem).

Policija je navedla, da je so v nesreči poškodovani ljudje, a več od tega še ni znano.

FOTO: Stephen Cohen Getty Images via AFP

Na družbenih omrežjih so se razširili posnetki dima, ki se je pojavil nedaleč od vzletno-pristajalne steze. Nad območjem se je dvignil ogromen črn oblak.

Tudi v družbi UPS so potrdili, da je eno od njihovih letal doletela nesreča v Louisvillu v ameriški državi Kentucky, piše novinarska agencija Reuters. Kot navaja CNN, je bilo namenjeno v Honolulu na Havajih.

Na letališču se nahaja UPS Worldport, globalno središče za letalske tovorne operacije dostavne družbe in njihov največji objekt za ravnanje s paketi na svetu.