Letalo Croatia Airlines zapeljalo s steze; letališče v Splitu ostaja zaprto

Airbus hrvaškega letalskega prevoznika Croatia Airlines z več kot 130 potniki je danes na splitskem letališču med vzletanjem zapeljal z vzletno-pristajalne steze, pri čemer je nastala manjša škoda. Potnike in člane posadke so nemudoma evakuirali, nihče med njimi pa ni bil poškodovan, so po poročanju hrvaškega Jutarnjega lista sporočili s splitskega letališča.

Letalo airbus A220-300 bi moralo poleteti v Frankfurt, a je iz doslej še neznanega razloga zapeljalo s steze. Z eno stranjo je končalo na travnati površini, škoda na letalu je nastala ob trku v vertikalno oznako in luči ob vzletno-pristajalni stezi, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal vodja službe za sprejem in odpravo potnikov na letališču Mate Melvan.

Na krovu je bilo po njegovih besedah 132 potnikov in pet članov posadke. Vse so takoj po dogodku varno izkrcali.

Letališče je trenutno zaprto za ves promet, dokler letala ne bodo varno odstranili s travnate površine in dokler ne bosta opravljena podroben tehnični pregled in čiščenje same vzletno-pristajalne steze. Dogodek bo nedvomno privedel do motenj, odpovedi in preusmeritve letov v Splitu danes in morda tudi jutri, poroča hrvaški letalski portal Croatian Aviation.

Po prvih dostopnih informacijah je posadka, ki je ravnala v skladu s predpisanimi varnostnimi postopki, ustavila letalo. Potniki so zapustili letalo in so v potniškem terminalu letališča Split, kjer jim nudijo vso potrebno podporo za nadaljevanje potovanja. Prevoznik Croatia Airlines je v stalnem stiku z letališčem, pristojnimi službami in letalskimi oblastmi. Varnost potnikov in članov posadke je absolutna prioriteta podjetja, več informacij pa bo objavljenih po zaključku prvih strokovnih pregledov in uradnih postopkov, je zapisano v izjavi družbe Croatia Airlines.