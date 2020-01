Letalo med zasilnim vračanjem na pristanišče odvrglo gorivo tudi na otroke

Letalo družbe Delta Airlines, namenjeno v Šanghaj, se je moralo zaradi tehničnih težav z motorjem kmalu po vzletu z letališča v Los Angelesu vrniti na pristanišče, pri tem pa je odvrglo gorivo na osnovnošolsko igrišče na območju Cudahyja na jugovzhodu Los Angelesa, poroča mednarodni tisk.



Tiskovna agencija AFP navaja, da je gorivo pristalo na okoli 20 otrocih in 11 odraslih, ki so ob tem utrpeli lažje poškodbe. Gorivo je sicer padlo na širše območje, oddaljeno okoli 25 kilometrov od letališča. Intervenirali so gasilci, ki so poročali, da so tako otroci kot odrasli utrpeli draženje kože in respiratorne težave, a hospitalizacije niso bile potrebne.



Predstavniki Delta Airlines so zatem sporočili, da je moralo letalo odvreči gorivo zaradi zagotavljanja varnega pristanka.



»Kmalu po začetku leta 89 z losangeleškega letališča LAX, namenjenega v Šanghaj, je prišlo do težave z motorjem, zaradi česar se je moralo letalo hitro vrniti,« je v izjavi povedal predstavnik Delte Adrian Gee. »Letalo je varno pristalo po izpustu goriva, ki je bil potreben v okviru običajnega postopka za doseganje teže, potrebne za varen pristanek.«



Gorivo je pristalo tudi na območjih nekaterih drugih šol na jugu Los Angelesa. Britanski BBC navaja, da so zaradi draženja kože zdravniki oskrbeli precej več, vsaj 60 ljudi.



Dogodek preiskuje ameriška Zvezna uprava za letalstvo Federal Aviation Administration, iz katere so sporočili, da za tovrstne izpuste goriva veljajo posebna pravila. Potrebno jih je opraviti nad nenaseljenimi območji in običajno na večjih nadmorskih višinah, tako da se gorivo razprši, preden doseže tla.