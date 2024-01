Letalo na poti iz Indije v Rusijo strmoglavilo v Afganistanu

V goratem predelu na severu Afganistana je po navedbah lokalne policije ponoči strmoglavilo letalo. Na poti je bilo iz Indije v Rusijo. Ruska agencija za letalstvo je danes sporočila, da naj bi bilo na krovu ruskega letala, ki je izginilo, šest ljudi. Talibanske oblasti so našle pilota, ki je nesrečo preživel, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Po prvih informacijah so bili na krovu štirje člani osebja in dva potnika,« je sporočila agencija. Stari so od 26 do 65 let.

Afganistanski reševalci so uspeli najti pilota, ki je nesrečo preživel. Po njegovih navedbah so nesrečo preživeli še trije. Kot je talibansko ministrstvo za civilno letalstvo sporočilo na družbenem omrežju X, iščejo ostale pogrešane.

Po podatkih policije je letalo strmoglavilo na skrajnem severu Afganistana v provinci Badakšan. Nesreča se je zgodila na odročnem goratem območju. Letalo je okoli pol ure pred izginotjem skušalo zaprositi za pristanek v Tadžikistanu, ker jim je zmanjkovalo goriva.

Talibanske oblasti so na območje napotile več reševalnih ekip. Območje, na katerem je strmoglavilo letalo, je od glavnega mesta province Faizabada oddaljeno osem ur vožnje z avtomobilom.

Ruska agencija je v izjavi sporočila, da je šlo za čarterski reševalni let. Letalo, ki je z radarjev izginilo v soboto zvečer, je bilo na poti iz Tajske v Moskvo, vmes pa se je ustavilo v Indiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Šlo je za francosko letalo falcon 10 družbe Dassault v lasti podjetja Athletic Group, ki je bilo izdelano leta 1978. Po poročanju medijev naj bi na zdravljenje v Rusijo skušali prepeljali žensko.