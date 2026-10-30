Britansko letalo s 165 potniki zasilno pristalo v Splitu

Letalo tipa Boeing 737-800 britanskega letalskega prevoznika Jet2, ki je v petek letelo z grškega Samosa proti Manchestru, je zasilno pristalo na splitskem letališču Sveti Jeronim, poroča hrvaški portal Index.

Posadka je zaradi tehničnih težav razglasila izredne razmere, letalo s 165 potniki in šestimi člani posadke pa je varno pristalo. Nihče ni bil poškodovan.

Aktivirali kodo za nujne primere

Med letom LS1750 je posadka aktivirala mednarodno kodo za nujne primere 7700, s katero kontroli zračnega prometa sporoči splošno nevarnost. Letalo s tem dobi prednost in posebno pozornost pristojnih služb.

Na portalu za spremljanje letov Flightradar24 je bilo mogoče spremljati neobičajno pot letala, ki je pred pristankom krožilo nad morjem v bližini Trogirja in Splita. Aktivacija kode ne pomeni, da letalu grozi strmoglavljenje, temveč da so nastale okoliščine, ki zahtevajo nujno ukrepanje.

Na letališču sprožili postopek polne pripravljenosti

Na letališču Sveti Jeronim so potrdili, da so ob 14.20 od hrvaške kontrole zračnega prometa prejeli obvestilo o zasilnem pristanku. »Letališče je v skladu z načrtom za primer izrednega dogodka sprožilo postopek polne pripravljenosti.

Vse pristojne letališke službe in zunanje intervencijske službe so v pripravljenosti ter pripravljene na sprejem letala,« so sporočili z letališča. Postopek polne pripravljenosti se je končal ob 14.42. Z letališča so sporočili, da je promet nato potekal nemoteno.