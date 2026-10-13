Letalo, s katerega je prišla koda o ugrabitvi, letelo tudi čez Slovenijo

Letališče v Nürnbergu so začasno zaprli zaradi »domnevnih izrednih razmer«, je danes sporočila nemška policija, ki sicer podrobnosti o dogajanju še ni podala. Pred tem so trije piloti poročali o morebitnem dronu na letališču.

Letališče so zaprli tik pred pristankom letala, ki je priletelo z grškega otoka Krf. Kot ob sklicevanju na vire poroča nemška tiskovna agencija DPA, naj bi pred pristankom letala prejeli kodo za izredne razmere. Po poročanju portala Bild so prejeli kodo 7500, ki pomeni opozorilo o ugrabitvi. Pilot ni bil več dosegljiv po radijski zvezi.

Boeing 737-800, zaradi katerega so na letališču v Nürnbergu začasno ustavili letalski promet, je preletel tudi Slovenijo, je danes poročal portal 24ur. Hrvaška je ob tem aktivirala lovca Rafale, ki je zrakoplov pospremil iz njihovega zračnega prostora - do slovenskega.

Polkovnik Slovenske vojske Fedja Vraničar je za 24ur potrdil, da so pravočasno obvestili tako Madžarsko kot Italijo, ki nadzorujeta islovenski zračni prostor. »Ker so Hrvati spremljali letalo do slovensko-hrvaške meje in Avstrijci potem naprej od slovensko-avstrijske meje, ni bilo potrebe za aktiviranje pomoči Italijanov ali Madžarov,« je pojasnil.

Kasneje je letalska družba Coredon Airlines, ki je izvajala polet, po poročanju portala Deutsche Welle sporočila, da naj bi se opozorilo sprožilo zaradi tehnične napake.

Okoli 13.30 je sicer tudi nemška policija sporočila, da so po preverjanju ugotovili, da nevarnosti ni.

Tiskovni predstavnik upravljavca letališča je pred tem pojasnil, da je letalo, ki je priletelo s Krfa, varno pristalo, vendar je letalski promet ostal prekinjen. Potrdil je tudi, da so letalo spremljali lovci eurofighter.

Incident se je sicer zgodil nekaj ur po tem, ko je policija prejela poročila o morebitnih opažanjih dronov na letališču. Trije piloti so namreč ločeno trdili, da so med vzletom ali pristankom opazili predmet, ki bi lahko bil dron. Osebje na letališču in policija so sprožili iskalno akcijo, a drona niso našli.