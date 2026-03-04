Letalo s Slovenci vendarle dobilo dovoljenje za pristanek

Letalo, ki naj bi iz Omana v domovino prepeljalo prvo skupino slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je po poročanju portala N1 vendarle dobilo dovoljenje za pristanek v Maskatu. V Ljubljani naj bi pristalo danes, na spletni strani ljubljanskega letališča naj bi nove informacije o letu objavili ob deseti uri.

Slovenski državljani, ki so jih v torek z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, na letališču v Maskatu čakajo na polet proti domovini.

Medtem ko letalo, s katerim naj bi se vrnili, v torek zvečer še ni imelo dovoljenja za pristanek, ga je nato vendarle dobilo in v zgodnjih jutranjih urah poletelo proti Omanu. Po njihovih informacijah gre menda za jordansko letalo, ki sprejme nekaj več kot 140 potnikov.

Prvo skupino Slovencev, ujetih na Bližnjem vzhodu, na brniškem letališču pričakujejo tekom dneva. Na spletni strani ljubljanskega letališča je bil sicer prihod letala iz Omana, ki naj bi potoval prek egiptovskega letovišča Šarm el Šejk, predviden za 6.55. Ob šesti uri so objavili, da bodo nove informacije glede tega objavljene ob deseti uri.

Napad na Iran je povzročil številne zamude na letališčih. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Še dva leta, prav tako iz Maskata in prek Šarm el Šejka, sta za prihod na Letališče Jožeta Pučnika predvidena v četrtek v zgodnjih jutranjih urah.

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila, ujetih najmanj tisoč Slovencev. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane in za ta namen rezervirala 1,5 milijona evrov.

Veleposlaništvo v Abu Dabiju je v ponedeljek zvečer začelo zbirati prijave slovenskih državljanov za odhod iz emiratov. Prednost so imeli otroci s starši, bolniki in starejši. Glede na predhodne informacije naj bi se jih sicer želelo na evakuacijske lete vkrcati najmanj 700.