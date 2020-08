Letalo s Trumpom med pristajanjem skoraj zadel dron

Preberite še: Ameriški ponos je ustvaril potomec slovenskega očeta

FOTO: Brendan Smialowski/AFP

FOTO: Tom Brenner/Reuters

Ameriško predsedniško letalo Air Force One je v nedeljo zvečer med pristajanjem na letališču letalskega oporišča Andrew v bližini Washingtona skoraj zadel dron, piše Bloomberg.Na njegovem portalu so objavili, da je imel dron rumene in črne barve obliko križa, opazili so ga nekateri potniki na letalu. Na njegovem krovu je bil tudi ameriški predsednikDron se je letalu, ki je modificiran model Boeing 747, približal z njegove desne strani, potniki na letalu so ga opazili nekaj pred pristankom ob 17.54 po lokalnem času.Kot poroča The Wall Street Journal, incident preučujejo v Pentagonu. Kot dodaja Bloomberg, se je sicer v ZDA zgodilo že na tisoče tovrstnih incidentov z droni, ki jih je težko raziskati in so sprožili že veliko pozivov k zakonskim ukrepom glede njihove uporabe.Ker gre za lahke naprave, velikega potniškega letala sicer najbrž ne bi mogli »sestreliti«, a so ameriške raziskave pokazale, da bi lahko naredili večjo škodo od ptic enakih dimenzij. Lahko bi razbili vetrobransko steklo v pilotski kabini ali poškodovali motor.Na ameriški zvezni upravi za letalstvo sicer vsako leto prejmejo več tisoč prijav incidentov oziroma situacij, v katerih se droni preveč približajo letalom ali varovanim območjem. Večinoma jih prijavljajo piloti.