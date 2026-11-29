Letalo airbus A321, s katerim upravlja Eurowings, nizkocenovna hčerinska družba Lufthanse, se je danes zaradi trka s ptico kmalu po vzletu vrnilo na letališče v Düsseldorfu. Predstavnik družbe Eurowings je dejal, da je posadka zaznala vibracije v enem od motorjev in se iz previdnosti odločila za vrnitev v Düsseldorf.

V družbi Eurowings so povedali, da je bilo letalo s 152 potniki na krovu namenjeno na Tenerife na Kanarske otoke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Letalo je v Düsseldorfu varno pristalo in ga pregledujejo. Eurowings je potnikom zagotovil nadomestno letalo.