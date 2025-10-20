Letalo v Hongkongu strmoglavilo v morje, umrli sta dve osebi

Tovorno letalo družbe Emirates, ki je priletelo iz Dubaja, je v ponedeljek zgodaj zjutraj med pristajanjem na mednarodnem letališču v Hongkongu zapeljalo s pristajalne steze, trčilo v patruljno vozilo in zdrsnilo v morje, poroča tiskovna agencija AFP. V nesreči sta umrla dva moška, člana letališkega osebja v patruljnem vozilu, so potrdile tamkajšnje oblasti.

Izvršni direktor letaliških operacij Steven Yiu je dejal, da je letalo zdrsnilo s severne steze okoli 4. ure zjutraj po lokalnem času, prebilo ograjo in končalo v morju. Patruljni avto v času pristanka ni bil na pristajalni stezi, temveč ga je zadelo letalo, ko je nenadoma zavilo s poti kljub ugodnemu vremenu.

Po uradnih podatkih letalo pred nesrečo ni poslalo signala v sili niti se ni odzvalo na radijske klice nadzornikov. Delavca so potapljači našli v potopljenem vozilu približno pet metrov od obale. Tridesetletni uslužbenec je umrl na kraju nesreče, enainštiridesetletni moški pa v bolnišnici.

Oblasti so na kraj nesreče poslale reševalne ekipe. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Letalo Boeing 747 je med nesrečo upravljal turški prevoznik Act Airlines v okviru kratkoročnega najema, so dejali pri družbi Emirates. Letalo ni prevažalo tovora, člani posadke pa so nepoškodovani, so še potrdili.

Severna steza letališča je bila zaradi nesreče začasno zaprta. Medtem sta preostali dve ostali v uporabi, zato širših motenj v prometu ni bilo.

Dogodek je ena izmed najresnejših letalskih nesreč v Hongkongu od začetka delovanja letališča leta 1998. Prva nesreča s smrtnim izidom se je zgodila avgusta 1999, ko je potniško letalo družbe China Airlines med tajfunom strmoglavilo pri pristanku in terjalo tri življenja.

Iz morja še vedno vlečejo ostanke letala. FOTO: Peter Parks/AFP

Urad za preiskavo letalskih nesreč (AAIA) je sprožil uradno preiskavo nesreče, policija pa prav tako ne izključuje možnosti kazenske preiskave.

Vlada je na območje poslala helikopterje in reševalna plovila. V uradu za promet in logistiko so izrazili globoko zaskrbljenost in sožalje svojcem umrlih.