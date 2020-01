Letalska linija med Beogradom in Prištino kot simbol

Po 21 letih, odkar je bila zaradi stopnjujočih se oboroženih konfliktov na Balkanu ukinjena letalska zveza med Beogradom in Prištino, je bilo v Berlinu podpisano pismo o nameri za ponovno vzpostavitev te linije. Če bo letalska povezava tudi dejansko vzpostavljena, bo to pomemben mejnik tako za odnose med Srbijo in Kosovom kot tudi za hitrejše potovanje med prestolnicama.



Edini javni prevoz med Beogradom in Prištino je zdaj avtobus, ki prevozi 450-kilometrsko pot v približno šestih urah. Le malo hitreje se je mogoče pripeljati z osebnim avtomobilom, seveda če na meji ni zastojev. Dobro uro trajajoči let med glavnima mestoma Srbije in Kosova bi tako bistveno olajšal potovanje med državama. Pred dvema desetletjema je to letalsko linijo vzdrževal večinoma slovenski letalski prevoznik Adria Airways, zdaj pa bo na njej letela nemška Lufthansa Eurowings.



Ameriški diplomat Richard Grenell, specialni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa za dialog med Beogradom in Prištino, je pobudo označil kot »velikanski korak k napredku dobrih odnosov in utrjevanju kosovske suverenosti«. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je dogovor pozdravil kot »pomemben korak, ki bo olajšal potovanje ljudi in kroženje blaga v regiji Zahodni Balkan«. Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien pa, da gre za »zgodovinski dogovor«.



Podpisa memoranduma o novi letalski liniji so se razveselili tako v Prištini kot v Beogradu. Predsednik Kosova Hashim Thaçi je na twitterju zapisal, da »je to pomemben korak za gibanje državljanov in proces normalizacije odnosov«. Direktor pisarne za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić je dejal, da gre za »dobro novico« in za »simboličen korak«, ki bo zbližal obe mesti in okrepil vezi med Beogradom in Prištino. Vendar je dejal tudi, da bo linija lahko zaživela šele, ko bodo ukinjene stoodstotne carine, ki jih je postavila Priština na blago iz Srbije.



Za nadzor zračnega prometa nad Kosovom sta zadolženi mednarodni organizaciji Umnik in Kfor.