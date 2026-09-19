Letalske nesreče v EU lani terjale 116 smrtnih žrtev

Lani je v nesrečah na ozemlju EU, v katera so bila vpletena letala in druga zračna plovila, registrirana v EU, umrlo 116 ljudi, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat. Skupno je od leta 2021 v tovrstnih nesrečah umrlo 638 ljudi.

Leta 2024 je v nesrečah letal, helikopterjev, jadralnih letal in balonov, registriranih v EU, umrlo 91 ljudi, torej 25 manj kot lani. Večino smrtnih žrtev so lani zabeležili v nesrečah med nekomercialnimi letalskimi dejavnostmi - 109 nesreč oziroma 94 odstotkov vseh nesreč, v katera so bila vpletena plovila, registrirana v EU.

V statistko je vključeno poslovno in zasebno letalstvo, demonstracijski leti, usposabljanja in prevozi. Štiri smrti so bile povezane z nesrečami med komercialnim zračnim transportom, tri pa z nesrečami med specializiranimi operacijami, denimo škropljenjem pridelkov, oglaševanjem ali fotografiranjem iz zraka.

V statistko je vključeno poslovno in zasebno letalstvo. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters

V največ nesreč s smrtnim izidom so bila vpletena letala, v njih je umrlo 79 od skupno 116 žrtev. Sledijo helikopterji in jadralna letala (po 18 mrtvih) ter baloni (1). Nobena nesreča s smrtnim izidom ni vključevala brezpilotnih letal. Ob tem je bilo v nesrečah s plovili, registriranimi v EU, poškodovanih 143 ljudi, kar je manj kot leta 2024, ko jih je bilo poškodovanih 215. Tako kot pri smrtnih žrtvah se je večina poškodovala v nesrečah letal.

Sledijo nesreče z baloni (19), jadralnimi letali (17), helikopterji (12) in brezpilotnimi letali (2).