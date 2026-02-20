Za zasebne lete bodo EU funkcionarji porabili rekordnih 16 milijonov evrov

Evropska unija bo v naslednjih štirih letih porabila 16 milijonov evrov za zasebne lete svojih visokih funkcionarjev, poroča Politico. To je tri milijone več od zadnjega štiriletnega obdobja in 50 procentov več od obdobja s koncem leta 2021.

Evropski poslanec nemške Zelene stranke Rasmus Andresen pravi, da je to »sramotna poteza, ki na nikakršen način ni v skladu z evropskimi podnebnimi prizadevanji.« Visoki znesek za zasebne lete prav tako ni v skladu z evropskimi cilji po večji uporabi javnega transporta.

Evropska komisija proračun upravičuje s »porastom potovanj v konfliktna območja«. V izjavi za javnost so razloge za večmilijonske zneske pripisali še »širšemu geopolitičnemu kontekstu in nepredvidljivemu stanju mednarodnih odnosov.«

»Zasebna letala onesnažujejo do 14 krat več kot javna letala in 50 krat več kot vlaki«, pravi Diane Vitry iz nevladne organizacije Transport in okolje.

Že med obdobjem od leta 2016 do 2021 je Evropska unija stroške za zasebne lete povečala na najvišjo možno vsoto na okoli 10 milijonov evrov. Takrat so se izgovarjali na porast cen zaradi pandemije covid-19. Na očitke onesnaževanja z leti odgovarjajo, da se še vedno »zavzemajo za prehod v podnebno nevtralno družbo.«

Kritike onesnaževanja zraka z leti so bile še posebej ostre, ko so evropski funkcionarji leta 2023 z zasebnim letalom prileteli na podnebne pogovore OZN v Egiptu. Luksemburška evropska poslanka Zelenih Tilly Metz vztraja, da bi trajnostne oblike potovanja, kot so hitri vlaki, morale biti standard tudi za evropske politične elite.