Leto 2026 je posebno po tem, da mora govoriti s svojim glasom

Zaupajmo v leto, ki nam je podarjeno, in ne spreglejmo ničesar od tistega, kar nam bo dalo.

Zakaj lanskim besedam gre lanski jezik, besede novega leta čakajo drug glas. Čemur pravimo začetek, je pogosto konec in končati pomeni začeti. To so verzi iz pesmi Mali Gidding velikega T. S. Eliota (prevod Veno Taufer), s katerimi se mi zdi vredno začeti leto 2026. Prizadevala si bom, da ne bom govorila v jeziku lanskega leta, in se trudila najti nov, povsem nov glas. Oh, bilo bi odrešujoče, če bi v novem letu naredili toliko začetkov, kolikor bo v njem dni, in ko bi vse, kar se je dogajalo lani, ostalo nekje za koncem, ki ga puščamo v preteklosti. Dobro vemo, da bo to leto prej nadaljevanje vsega, kar bi najraje zalučali v daljno preteklost, kot začetek nekega novega obdobja, prav zato je toliko bolj pomembno, da ga od prvih dni ne posiljujemo z besedami sovraštva, izrazi nestrpnosti ...