Leto po umoru politika brez sprememb

Mineva leto dni od atentata na kasselskega krščanskodemokratskega politika Walterja Lübckeja. Policija in sodišče v Frankfurtu še vedno razčiščujeta, kaj se je zgodilo, politika pa poskuša preobrniti trend naraščanja groženj politikom. Zdi se, da pri tem ni uspešna, saj ­grožnje ne pojenjajo.Lani je nemška policija naštela bistveno več groženj politikom kot leto prej, 1674 oziroma 433 več. Od teh je bilo 609 desno, 310 levo motiviranih, preostale pa razdrob­ljene med mešanico političnih motivov. Grožnje se gibljejo od grozilnih (elektronskih) pisem do nabojev in vdorov v poslovne prostore ali pisanja grozilnih ...