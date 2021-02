Leto v znamenju, ki zahteva strogo disciplino

V prispevku preberite:

Lunarno leto v znamenju podgane je lani nastopilo v depresivnem ozračju. Tik preden je potrkalo na vrata, so mesto Wuhan zaprli v kolektivno karanteno, ki je trajala 76 dni. Po vsej državi so bila odpovedana praznovanja.



Kitajci so upali, da bodo leto kovinskega bivola, ki nastopa danes, torej 12. februarja, pričakali v veliko boljšem ozračju. A začelo se je tiho, kar, kot pravijo starejši ljudje, ni dobro, saj je demone mogoče odgnati samo s pokanjem petard. Edina glasna stvar, ki jo je bilo slišati, je bil telefonski pogovor predsednika Xi Jinpinga z Joejem Bidnom, in to dan pred novim letom.