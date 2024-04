Na današnji dan obeležujemo svetovni dan zdravja, ki letos poteka pod geslom Moje zdravje, moja pravica. Vsi si zaslužimo živeti zdravi v varnem in zdravem okolju, imeti dostop do zdravstvenih storitev, biti zdravstveno pismeni in živeti svobodno ne glede na to, kdo smo in kje živimo, so geslo pojasnili v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Vsako leto 7. aprila WHO obeleži obletnico svoje ustanovitve s svetovnim dnevom zdravja. Letos ob dnevu opozarjajo, da je po vsem svetu pravica ljudi do zdravja vse bolj ogrožena. »Letošnja tema je bila izbrana, da bi zagovarjala pravico vsakega posameznika, kjerkoli, do dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev, izobraževanja in informacij, kot tudi do varne pitne vode, čistega zraka, dobre prehrane, primernega stanovanja, dostojnega dela in okoljskih pogojev ter svobode pred diskriminacijo,« so ob tem zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Neenakosti v zdravju

Na NIJZ poudarjajo, da se letošnji svetovni dan osredotoča na neenakosti v zdravju, ki obstajajo v vseh družbah in pomenijo izziv, saj v veliki meri vplivajo na kakovost življenja posameznikov in družbe v celoti. Dodali so, da lahko vsi skupaj in vsak posebej pomembno prispevamo k uresničevanju lastne pravice do zdravja in ustvarjanju boljšega sveta za vse.

»Svetovni dan zdravja naj bo priložnost in spodbuda, da se skupaj zavzemamo za še bolj zdravo in pravično družbo,« je v svoji poslanici pozvala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Meni, da mora pravico do zdravja uveljaviti vsak sam, na primer, da izkoristi vse priložnosti za zdrav način življenja, se redno udeležuje preventivnih pregledov in upošteva zdravnikove nasvete glede zdravljenja.

Skrb za zdravje izpostavljajo tudi v Lekarniški zbornici Slovenije in spodbujajo, da se vsi aktivno vključijo v skrb za svoje zdravje in izkoristijo dostopne storitve lekarn. »Zdravje je naša največja vrednota, zato je pomembno, da mu namenimo ustrezno pozornost in skrb,« so v sporočilu za javnost navedli besede predsednice zbornice Darje Potočnik Benčič.

V Zavodu za ozaveščanje in izobraževanje o demenci Pomni pa opozarjajo, da je med boleznimi, ki vodijo v psihološko stisko, invalidnost in smrtnost, visoko na seznamu tudi demenca. »Kljub velikemu napredku na področju destigmatizacije in širjenja informacij o demenci v Sloveniji je izobraževanje ljudi še vedno ključnega pomena,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto ob današnjem dnevu vabi vse slovenske šole in občine, da spoznajo potovalne navade otrok in na podlagi ugotovitev ukrepajo. Anketa je pokazala, da si otroci želijo hoditi v šolo aktivno, zato bi jim to odrasli morali omogočiti, menijo.

Zveza potrošnikov Slovenije pa ob tej priložnosti opozarja na pojasnilno dolžnost zdravnika. Pacient mora biti med drugim obveščen o zdravstvenem stanju, verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe, cilju, vrsti in načinu izvedbe zdravljenja, verjetnosti uspeha in pričakovanem izidu medicinskega posega, možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih ter posledicah opustitve posega in morebitnih drugih možnostih zdravljenja.

Po podatkih Statističnega urada RS je leta 2022 sedem prebivalcev Slovenije od desetih, starih 16 let ali več, ocenilo, da je njihovo splošno zdravstveno stanje dobro ali zelo dobro.