»Letošnje leto je bilo precej nemirno«

FOTO: Chris Jackson/Afp

Britanska kraljicav svoji božični poslanici, ki bo objavljena v sredo na britanski televiziji BBC, priznava, da je bilo letošnje leto »precej nemirno«. »Vendar pa lahko majhni koraki naredijo drugačen svet,« je poudarila.V delu govora, ki je bil objavljen vnaprej, je povedala, da Jezusovo življenje kaže na pomen sprave. Uči, »kako lahko majhni koraki v veri in upanju presežejo dolgotrajne razlike in globoka razhajanja ter prinesejo složnost in razumevanje«.»Pot, seveda, ni vedno ravna, in je bila letos morda občasno precej nemirna, vendar mali koraki lahko naredijo drugačen svet,« je poudarila. Kraljica ni pojasnila, na kaj se nanašajo njene besede. A po poročanju BBC bi lahko s pozivom k preseganju razlik in razhajanj sodržavljane pozvala, naj skušajo razlike glede brexita pustiti za seboj.Britanski izstop iz Evropske unije namreč že vse od referenduma leta 2016 močno deli državo. Brexit se bo sicer januarja po treh preložitvah vendarle zgodil, a nato Bruselj in London čakajo še pogajanja o prihodnjih odnosih.Nemirna pot pa bi se lahko nanašala na življenje kraljeve družine, navaja BBC. Njen soprog, princje namreč v začetku leta povzročil prometno nesrečo , v kateri sta bili poškodovani ženski. 98-letnik, ki je trenutno zaradi zdravstvenih težav v bolnišnici, se je kasneje odpovedal vozniškemu dovoljenju.Kraljičin vnuk, princ Harry in njegova soproga Meghan sta se letos soočala z neusmiljeno propagando britanskega rumenega tiska, proti kateremu sta tudi pravno ukrepala. Sin kraljice Elizabete, princ Andrew pa je prenehal opravljati javne dolžnosti, potem ko se je znašel v škandalu zaradi prijateljevanja z ameriškim milijonarjem, ki so mu sodili zaradi spolnega nadlegovanja mladoletnic. Tudi Andrew je bil deležen obtožb o spolnih napadih.93-letna monarhinja je v govoru spomnila tudi na 75-letno obletnico zavezniškega izkrcanja v Normandiji, ki so po njenih besedah v duhu sprave obeležili s slovesnostmi na obeh straneh Rokavskega preliva.Poslanico, ki jo bodo predvajali v sredo, so posneli že pretekli teden. Na njej kraljica nosi kraljevsko modro obleko, na mizi pa so fotografije članov kraljeve družine.