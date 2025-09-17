Levica: Obdavčite premoženje in razbremenite delo

V nadaljevanju preberite:

V nemškem Bundestagu je danes potekala burna splošna razprava o proračunu za letos. Kancler Friedrich Merz je zagovarjal načrtovane reforme in obljubljal, da bo njegova vlada rešila nakopičene probleme. S skrajne leve in s skrajne desne pa so proti njemu leteli očitki, da je snedel predvolilne obljube in da varčuje na revežih, namesto da bi obdavčil neobdavčeno premoženje in dediščine. V skrajno desni AfD so v razpravi zagovarjali izolacijo Nemčije pred svetom in ukinitev podpore Ukrajini, ki da se mora odpovedati ozemlju.