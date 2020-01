Levici uspelo ohraniti primat 

Kandidatka desne Lige Lucia Borgonzoni je menda dobila 43 odstotkov glasov. FOTO: Flavio Lo Scalzo/Reuters

Levici je glede na rezultate vzporednih volitev uspelo ohraniti primat na nedeljskih deželnih volitvah v Emiliji - Romanji, ki so bile pomemben preizkus za italijansko vladno koalicijo. Kandidat Demokratske stranke (PD)naj bi dobil 50 odstotkov glasov, kandidatka desne Ligepa 43.Desničarski Ligi Mattea Salvinija tako, kot vse kaže, ni uspelo prevzeti oblasti v Emiliji - Romanji, ki velja za trdnjavo levice, saj tam vlada že več kot 70 let. A rezultati kažejo, da je desnica močno pridobila v manjših mestih in na podeželju te dežele s 3,5 milijona volilnimi upravičenci.Večja mesta te industrijsko bogate dežele sredi severa Italije pa so ostala zvesta levici, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še kažejo rezultati vzporednih volitev.Predvolilne ankete so sicer napovedovale zelo tesno tekmo med dosedanjim predsednikom deželne vlade Bonaccinijem in njegovo izzivalko, senatorko Lucio Borgonzoni.Odločilna za to, da se je tehtnica potem odločno nagnila na Bonaccinijevo stran, je bila menda predvsem visoka volilna udeležba, ki je bila s 67 odstotki skoraj še enkrat višja kot na zadnjih deželnih volitvah pred petimi leti, ko je bila 37-odstotna. Pomemben prispevek je menda dalo tudi gibanje Sardin, ki se bori proti desničarskemu populizmu v Italiji.Volitve v Emiliji - Romanji so veljale za pomemben preizkus za vladno koalicijo, ki jo sestavljata PD in Gibanje pet zvezd. Po drugi strani pa je bila tudi pomemben preizkus za Salvinija, ki je upal na ponovitev oktobrskega volilnega uspeha v Umbriji, v kateri je levica vladala 50 let.Čeprav je njegova kandidatka izgubila, pa Salvini tega ni sprejel kot poraz. »Po 70 letih je bila v Emiliji - Romanji vsaj prava tekma,« je komentiral zvezdnik italijanske, pa tudi evropske skrajne desnice.Deželne volitve so v nedeljo sicer potekale tudi v Kalabriji na jugu države, kjer pa je gladko slavila desnosredinska kandidatka, dolgoletna zaupnica nekdanjega premiera. 51-letna odvetnica je vse od ustanovitve stranke leta 1994 članica Berlusconijeve Naprej, Italija. Na volitvah v Kalabriji sta ji podporo izrekli Liga in postfašistična stranka Bratje Italije.Italijo še pred poletjem čakajo deželne volitve v deželah Veneto, Ligurija, Toskana, Marke, Kampanja in Apulija.