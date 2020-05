Libanon hodi po robu prepada

Po mesecih protivladnih protestov, ki so skoraj ohromili gospodarstvo, so zaščitni ukrepi zaradi pandemije novega koronavirusa pahnili Libanon na rob bankrota. Skorumpiran in nekompetenten politični sistem se ne more soočiti z globoko sistemsko krizo. Država je na robu bankrota. Protestniki so se – tokrat dejansko nimajo kaj izgubiti – vrnili na dodobra pregrete ulice. Pred Libanonom je zelo vroče poletje. Kakšno je stanje libanonskega gospodarstva?Od konca državljanske vojne (1975–1990) še ni bilo slabše. Libanonski funt je v zadnjega pol leta v primerjavi z dolarjem izgubil več kot polovico vrednosti. Država – tretja ...