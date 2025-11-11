Po plačilu varščine Libanon iz zapora izpustil Gadafijevega sina

Libanon je v ponedeljek po skoraj desetletju v zaporu po plačilu varščine na prostost izpustil sina strmoglavljenega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. 49-letni Hanibal Gadafi je bil obtožen prikrivanja informacij o izginotju libanonskega šiitskega klerika Muse Sadra v Libiji leta 1978, a mu še niso sodili.

Gadafijevo izpustitev je v ponedeljek potrdil njegov odvetnik Laurent Bayon, ki je dodal, da je varščina znašala 900.000 ameriških dolarjev. Sodnik je pred tem oktobra varščino določil pri 11 milijonih dolarjev, a so znesek prejšnji teden po pritožbi njegovih odvetnikov znižali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zapustil bo Libanon

Po besedah njegovega odvetnika bo Gadafi zdaj zapustil Libanon, pri čemer destinacije ni razkril, dodal je le, da ima libijski potni list. Njegovo desetletno priprtje je opisal kot samovoljno pridržanje, ki da je bilo mogoče, ker sodstvo v državi ni bilo neodvisno. Tako je spet postalo šele po oblikovanju nove vlade januarja letos, kar se tudi odraža v odločitvi o izpustitvi Gadafija, je dejal.

Gadafi je bil sicer star le dve leti, ko je med obiskom v Libiji skupaj s pomočnikom in novinarjem izginil Musa Sadr, ustanovitelj gibanja Amal, ki je trenutno zaveznik libanonskega gibanja Hezbolah.

Bejrut je za izginotje okrivil takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, ki je bil strmoglavljen in ubit v okviru upora proti oblastem leta 2011. Odnosi med državama so bili napeti vse od izginotja trojice.

Hanibal Gadafi je po začetku upora v Libiji pobegnil v Sirijo, kjer ga je decembra 2015 ugrabila oborožena skupina in prepeljala v Libanon. Oblasti so ga tam osvobodile iz rok ugrabiteljev, nato pa ga pridržale.