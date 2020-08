Libanonska vlada odstopila, protesti se nadaljujejo

Teden dni po strahoviti eksploziji, ki je opustošila velik del vzhodnega in osrednjega dela libanonske prestolnice, je vsega vajeno mesto še vedno v globokem šoku. Medtem ko so reševalci prenehali iskati morebitne preživele – ob 159 smrtnih žrtvah je pogrešanih še 42 ljudi – in jezni, frustrirani Bejrutčani, ki nimajo več česa izgubiti, srdito protestirajo proti oblastem, se mednarodna skupnost počasi odziva na neskončno potrebo Libanona po takojšnji pomoči. Finančni, humanitarni in politični.Množični protesti proti političnim elitam, ki jih prebivalci strahovito razdejanega mesta krivijo za veliko tragedijo, zaradi ...