Lidl dobil prepoved prodaje kopij sandalov Birkenstock

Diskontni trgovec Lidl je posegel v pravice znamke Birkenstock zaradi oblikovanja podplata. Če trgovina ne bo ravnala v skladu s sodbo, ji grozi globa 5000 evrov na dan, predati morajo tudi podatke o prodaji, poroča BBC.

Birkenstock je na takšen način želel poslati jasno sporočilo, kaj čaka tiste, ki poskušajo posnemati njihovo ustvarjalnost in inovativnost.

Zadnja leta so postali sandali del popularne kulture, pojavljajo se tudi v filmih. Lani pa so doživeli poraz, ko je sodišče razsodilo, da to niso umetniška dela, temveč zgolj praktičen izdelek.

Prepovedana prodaja več priljubljenih modelov

Lidl ne sme več prodajati modelov, ki so posnemali več različic – Arizona, Madrid, Gizeh, Boston in Florida. Odločitev sodišča še ni dokončna, trgovina se lahko še pritoži.

Znamka Birkenstock bo še naprej branila svoje pravice in se borila proti kopijam svojih izdelkov. Na takšen način želijo zaščititi svoje maloprodajne partnerje in potrošnike, borili se bodo proti temu, da bi tekmeci služili na račun njihovih ustvarjalnih idej.

Podobne težave tudi pri drugih znamkah

Na trgu se najdejo tudi kopije drugih priljubljenih blagovnih znamk, Birkenstock so samo en primer izmed mnogih.

Znamka Dr. Martens je že večkrat tožila velike spletne trgovce zaradi oblikovanja škornjev. Luksuzna modna znamka Christian Louboutin pa že leta brani svoje značilne rdeče podplate.