Lionel Barber zapušča uredništvo Financial Timesa

Urednik britanskega časnika Financial Times Lionel Barber je odstopil, potem ko je vodil časopis več kot štirinajst let. O njegovem odstopu so govorili več mesecev, da zapušča časnik, je prvič potrdil novembra. Zamenjala ga bo novinarka libanonskega rodu Roula Khalaf, ki bo prva ženska na uredniškem stolčku prestižnega časnika.



»Imel sem redek privilegij biti na najboljšem delovnem mestu v novinarstvu,« je sporočil Barber, ki se je, preden je postal urednik, uveljavil kot dopisnik iz Washingtona in vodja bruseljskega dopisništva.

»Z Lionelom sva si zaupala«

Štiriinšestdesetletni Barber je vodil Financal Times v negotovem obdobju, ko je tiskana naklada upadala, čedalje več bralcev pa spremljalo spletne vsebine. Časnik je urejal tudi med finančno krizo, ki je izbruhnila leta 2008, in brexitom.



»Z Lionelom sva si zaupala. Žalosti me, da odhaja, a strinjava se, da je čas za novo časopisno poglavje,« je v izjavi za javnost zapisal Japonec Tsuneo Kita, predsednik medijske hiše Nikkei, ki je leta 2015 postala večinski lastnik Financial Timesa. Kita je pristavil, da zaupa v sposobnosti Roule Khalaf, ki dela za časnik več kot 24 let.