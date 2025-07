Lišaj, ki kljubuje soncu

V nadaljevanju preberite:

Naravnega UV-C na zemeljskem površju ni, ga pa iz umetnih virov izdatno uporabljamo prav zaradi njegove univerzalne škodljivosti za živa bitja. Čiščenje zraka v velikih klimatskih napravah, sterilizacija kirurškega inventarja, obdelava pitne vode, razkuževanje (praznih) prostorov, dekontaminacija površin in opreme v živilski industriji so nekateri primeri, kjer je agresivnost UV-C zaželena. Njegove prednosti so mnogotere. V nasprotju s kemičnimi postopki sterilizacije ne pušča škodljivih ostankov, po uporabi so prostori in predmeti takoj varni, živelj pa proti njemu ne more razviti odpornosti. UV-C je v svetu mikrobov univerzalno orožje, hkrati pa je izredno škodljiv tudi za višje razvita bitja. Ljudem povzroča hude opekline in poškodbe oči.

Zato je toliko nenavadnejše odkritje astrobiologov iz Nevade v ZDA, ki so lišaj Clavascidium lacinulatum izpostavili velikanskim količinam UV-C, nato pa presenečeni ugotovili, da se mu ni zgodilo nič hudega.