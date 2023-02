Liz Truss se ima za žrtev vplivnega gospodarskega esteblišmenta

Tri mesece zatem, ko je postala britanska premierka z najkrajšim stažem v zgodovini, se je Liz Truss odločila, da stopi iz osame in z otoško javnostjo deli svojo plat zgodbe o tem, kako se je končal njen kaotičen mandat. V mnenjskem članku za nedeljsko izdajo konservativnega Daily Telegrapha je priznala, da je pri vodenju vlade storila več napak, a vseeno izrazila prepričanje, da je bila žrtev vplivnega gospodarskega esteblišmenta, ki se je upiral njenim idejam za okrepitev britanske rasti.

»Ne trdim, da sem brez krivde za to, kar se je zgodilo, vendar pa mi zelo močna gospodarska garnitura in pomanjkanje politične podpore v osnovi nista dali realne možnosti za uveljavitev mojih politik,« je pojasnila Liz Truss, ki jo je vladajoča konservativna stranka konec lanskega poletja na volitvah izbrala za naslednico Borisa Johnsona.

Po prihodu na Downing Street je sedeminštiridesetletna nekdanja zunanja ministrica začela uveljavljati svoj ekonomski program. Ta je temeljil na zmanjševanju davčnih obremenitev, ocenjenem na več deset milijard funtov, ki ga je njena vlada želela financirati ne z rezi v javno porabo, ampak z zadolževanjem. Skoraj pol leta zatem, Liz Truss še vedno verjame, da z njenim načrtom v resnici ni bilo nič narobe, toda finančni trgi so menili drugače; cena britanskega zadolževanja je po predstavitvi premierkinega programa močno narasla, država pa se je naenkrat znašla sredi gospodarske krize.

»Verjela sem, da bo moj mandat spoštovan. Kako zelo sem se motila.« je poudarila Liz Truss. Foto: Toby Melville/Reuters

»Čeprav sem pričakovala, da bo sistem nasprotoval mojemu programu, sem podcenjevala obseg tega nasprotovanja,« se tistih usodnih trenutkov danes spominja nekdanja premierka, ki verjame, da je k njeni diskreditaciji pripomogla vrsta različnih dejavnikov. V članku je mednje uvrstila medije, velik del otoške javne sfere, Mednarodni denarni sklad (IMF) in ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je javno kritiziral vsebino njenega gospodarskega programa. Za nepremostljivo oviro se je izkazal tudi odpor v poslanskih vrstah konservativne stranke do prehoda na gospodarski model z nižjimi davki in manj predpisi, ki si ga je kot ambicijo postavila nekdanja premierka. »Verjela sem, da bo moj mandat spoštovan,« je poudarila. »Kako zelo sem se motila.«

Liz Truss se je s svojo izpovedjo uspelo vrniti v ospredje medijskega dogajanja in pokazati, da vrste vladajoče konservativne stranke niso tako poenotene, kot je videti na prvi pogled. Nekatere njene izjave je bilo težko razumeti drugače kot kritiko njenega naslednika na premierskem položaju Rishija Sunaka ter njegove ekonomske politike.