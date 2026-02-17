Ljubezen do ustaštva ohlaja odnose v vladajoči koaliciji

Državno pravobranilstvo Republike Hrvaške je napovedalo preiskavo posnetka, na katerem poslanec koalicijskega Domovinskega gibanja in nekdanji minister za kmetijstvo Josip Dabro poje pesem v čast vodji Neodvisne države Hrvaške (NDH). Iz koalicijske Hrvaške socialno-liberalne stranke so sporočili, da nočejo sedeti za isto mizo z ljudmi, ki odkrito častijo ustaštvo. V zraku je nova rekonstrukcija vlade, premieru Andreju Plenkoviću pa so iz opozicije sporočili, naj se ne spreneveda.

V Madridu, v Madridu grobnica iz zlata, tu počiva vodja vseh Hrvatov ... To je slovenski prevod besed spornega verza ustaške pesmi, ki jo je pred nekaj dnevi ob žlahtni kapljici, v veseli družbi in vpričo vključene kamere zapel hrvaški poslanec Josip Dabro in povzročil še en politični škandal. Veličastna grobnica, ki ni zares iz zlata in jo je opeval Dabro, je na pokopališču San Isidro v Madridu, v njej pa leži Ante Pavelić, vodja Neodvisne države Hrvaške in vrhovni poveljnik ustaške vojske, ki je med drugo svetovno vojno sodelovala z nacističnimi in fašističnimi okupatorji na ozemlju današnje Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.