FOTO:Ljubezen dveh nacionalistov

Veliko podobnosti, a tudi razlik

Trump ima Modija rad

New York – ZDA bodo povečale prodajo zemeljskega plina v Indijo in vojsko druge najštevilnejše države na svetu opremile s helikopterji ter drugo opremo, so sklenili med obiskom predsednika Trumpa pri premieru Modiju. Kljub vznesenim besedam o prijateljstvu med državama in voditeljema stari prepiri otežujejo podpis trgovinskega sporazuma, Washington in New Delhi pa vendarle združuje zaskrbljenost zaradi čedalje močnejše Kitajske.Šestintrideset ur predsednikav Indiji je zaznamovalo tudi šklocanje fotoaparatov, ki so, denimo, ujeli v objektiv objem s premierompred navdušenimi obiskovalci največjega stadiona za kriket na svetu, obisk Tadž Mahala s prvo damo, ki se je udeležila pouka o sreči, veličasten sprejem predsednika. Nedavna javnomnenjska raziskava je pokazala, da kar 56 odstotkov Indijcev odobrava Trumpovo zunanjo politiko, kar je več kot v katerikoli drugi državi. ZDA imajo tudi številne državljane indijskih korenin; 50.000 jih je lani v Houstonu pozdravilo Modija.Republikanski ameriški predsednik je ob tem govoril o »globokem izrazu moči in resnične ljubezni«, indijski premier pa o najpomembnejšem partnerstvu 21. stoletja. Vendar trgovinskega sporazuma še niso podpisali, kar kaže na omejitve nacionalistične politike celo v tako velikih in gospodarsko pomembnih državah. Trump je pred obiskom v Indiji ocenil, da ta država njegove na področju trgovine ne obravnava pošteno, v preteklosti je določil tudi kazenske carine za indijsko jeklo, aluminij ter nekatere druge izdelke. Zaradi protiukrepov iz New Delhija pri ameriških kmetijskih izdelkih je na koncu Indiji odvzel status preferenčne izvoznice.Ameriški in indijski nacionalist na oblasti se med seboj tudi opazno razlikujeta, in to ne le zaradi drugačnega ozadja, saj je ameriški nepremičninski dedič in televizijska osebnost svojo republikansko stranko prevzel od zunaj, nekdanji prodajalec čaja Modi pa se je dolgo vzpenjal v hinduistični stranki. Razlike so tudi v izvajanju nacionalistične vizije. Trump omejuje vse nezakonite migracije, Modi pa z novim zakonom o državljanstvu daje prednost pripadnikom budizma, hinduizma, krščanske in nekaterih drugih ver pred muslimani, zaradi česar so tudi med Trumpovim obiskom izbruhnili nemiri. Indijski premier je sosednji Pakistan razjezil z ukinitvijo posebnega statusa Kašmirja.Takšne odločitve so zaskrbele celo Združene narode. Za odnose s Trumpovimi ZDA so odločilne razlike v gospodarski politiki. Ameriški predsednik zagovarja osvobajanje podjetništva od previsokih davkov in regulacij, indijski premier v veliki meri krepi vlogo države v gospodarstvu in drugod, kar Modiju očita tudi nekdanji predsednik indijske centralne banke. Vplivni profesor s čikaške univerze obsoja čedalje večjo vlogo vlade brez zadostnega nadzora drugih vej oblasti. Takšna gospodarska politika je najbrž kriva, da je Indija po oceni Mednarodnega denarnega sklada lani dosegla najnižjo gospodarsko rast v minulih enajstih letih.Tudi Trump zahteva odpiranje indijskih trgov, a hkrati pravi, da ima Modija rad. Indijski premier pa gotovo ceni naklonjenost sedanjega ameriškega predsednika, potem ko so mu v preteklosti že zavrnili vizum za obisk ZDA. Najmočnejšo in največjo demokracijo na svetu druži tudi zaskrbljenost zaradi strateškega vzpona Kitajske v Aziji in svetu. Republikanska Bela hiša očita Pekingu sistematično uničevanje ameriških industrijskih delovnih mest s krajo intelektualne lastnine in drugimi ovirami za tuje proizvajalce, še več, nova gospodarska velesila Kitajska po teh prepričanjih poskuša omejiti ameriško moč in vpliv na območju in drugje. V nasprotju s tem je Indija z ZDA podpisala več vojaških sporazumov ter v neuradni skupini Quad sodeluje s to državo, Japonsko in Avstralijo.