Slovenija je bila nezadovoljna z besedilom bruseljske deklaracije z vrha EU in Zahodnega Balkana, ki je potekal v sredo, zato je drugim državam članicam po informacijah Dela poslala posebno obrazložitev. Uradna Ljubljana je v deklaraciji predvsem pričakovala močnejše formulacije o vprašanjih nasledstva.

Premier Janez Janša je včeraj ob robu vrha EU na vprašanje španskega novinarja o arhivih Udbe v Beogradu odgovoril: »Nekaj slovenske lastnine, arhivi skupnih zveznih institucij, so še vedno tam. Del teh arhivov različnih zveznih služb iz jugoslovanskih časov pripada Sloveniji. Hočemo jih nazaj,« je zatrdil premier.