Ljubljanski policisti prijeli Američana, osumljenega umora 15-letnice

Policija je prijela Setha Wallsa, ki je obtožen umora Haley Reedy v Tennesseeju leta 2022.

Oseba, ki je posredovala informacijo o njem, se je z njim spoprijateljila, prepoznala pa ga je iz objave na Facebooku, piše 24 ur.

Star je bil komaj 19 let, ko je umoril deklico. Sprva so ga obtožili umora iz malomarnosti, nato pa umora druge stopnje in malomarnega ravnanja s smrtonosnim orožjem. Ko je plačal varščino, se ni več pojavil na sodišču.

12. septembra so ga prijeli v Sloveniji, sodelovali so z Interpolom. Mati pokojne najstnice je bila o tem obveščena.

V Sloveniji pod drugim imenom

V Sloveniji se je predstavljal kot Colt, prihajal pa je iz Kanade.

Spoprijateljil se je z osebo iz Ljubljane, ki ga je posumila, po tem ko je prebrala objavo na Facebooku o smrti 15-letnice, policiji in FBI-ju je posredovala tudi videoposnetke in slike Wallsa.

Prijeli so ga v enem izmed ljubljanskih lokalov, poleg potnega lista pa so njegovo identiteto potrdili s tetovažo vrtnice na njegovi desni roki.

Mama pokojne deklice je sporočila, da čuti olajšanje, ampak je hkrati tudi razočarana, ker se je sojenje za toliko časa zavleklo.