Ljudi premestili v begunske centre, meja znova odprta

Večina beguncev je iz Sirije, med njimi tudi okoli petdeset otrok. FOTO: AFP

Ko so naleteli na zaprto mejo, so mirno protestirali, postavili šotore in razgrnili spalne vreče. FOTO: AFP

Potem ko je madžarska policija s premičnimi ovirami zaprla mejni prehod s Srbijo (Tompa-Kelabija), da bi preprečila večji skupini vstop v državo, so srbske oblasti ponoči premestile ljudi v begunske centre, poroča RTS.Mejni prehod so spet odprli danes ob sedmih zjutraj, zaprt pa je bil od četrtka ob 16. uri, ko je okoli tristo ljudi prišlo do madžarske meje in želelo vstopiti na območje Evropske unije.Večina beguncev je iz Sirije, med njimi tudi okoli petdeset otrok. Organizirali so se preko družbenih omrežij in se iz begunskih centrov v Srbiji napotili proti meji.Ko so naleteli na zaprto mejo, so mirno protestirali, postavili šotore in razgrnili spalne vreče, ponoči pa so jih spet premestili v begunske centre.