Ljudje množično umirajo, mednarodna skupnost pa besediči

V nadaljevanju preberite:

Okoli območja Gaze, po kateri neprestano padajo bombe, rakete in topniški izstrelki, več deset tisoč izraelskih vojakov čaka na povelje za začetek velike kopenske ofenzive, s katero želi skrajno desna vlada Benjamina Netanjahuja do strahotnem Hamasovem morilskem pohodu pred devetimi dnevi dokončno uničiti islamistično gibanje, ki nadzira palestinsko enklavo. Gaza je kraj brez upanja. Je kraj množičnega umiranja in velike človeške tragedije, tragedije človeštva.

V devetih dneh maščevalnega izraelskega napada na Gazo, ki ga je moralo vodstvo Hamasa s sprožitvijo svojih grozodejstev v naprej predvideti in s tem v imenu dosege svojih ciljev namensko žrtvovati ogromno številno nedolžnih človeških življenj, je bilo ubitih že okoli 2500 ljudi, v veliki večini civilistov; med njimi je okoli 60 odstotkov žensk in otrok. Število palestinskih žrtev je – v Hamasovem pokolu minulo soboto je bilo ubitih največ Judov v enem dnevu po koncu druge svetovne vojne – zdaj višje, kot v katerem koli izraelskem obleganju Gaze od leta 2008 naprej. Izraelske bombe in rakete v povprečju na vsakih deset minut ubijejo dva Palestinca.