Sophie Honey: Ljudje na obeh straneh so lahko mirni

Ljubljana - O pomembnosti današnjega dne smo se pogovarjali tudi z britansko veleposlanico Sophie Honey v Sloveniji, ki je izrazila zadovoljstvo nad tem, da Združeno kraljestvo izstopa iz EU na podlagi ločitvenega sporazuma, ki tudi ščiti pravice državljanov.Ko pomislite na zadnja tri leta in pol od referenduma, kaj je bilo z vaše perspektive najtežja stvar pri uresničevanju brexita?Bili so časi, ko je bilo kar veliko nejasnosti, veliko zasukov in obratov, in zaradi tega se je bilo za vse včasih precej težko osredotočiti na prihodnost in pozitiven nov odnos, ki si ga želimo vzpostaviti med Združenim kraljestvom in Evropsko ...