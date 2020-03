»Ljudje nam umirajo pred bolnišnicami«

Profesor, kje se Italija nahaja na krivulji epidemije?



Število smrti in ne število okužb je ključen podatek za razumevanje zdravstvene krize v Italiji, saj kaže na velikost težav, s katerimi se spopada zdravstveni sistem, je v intervjuju za Delo pojasnil priznani italijanski epidemiolog. Z njim smo se pogovarjali dan, preden je število smrtnih žrtev v sosednji državi uradno preseglo število smrti, ki so jih zaradi okužb s koronavirusom zabeležili na Kitajskem Nemogoče je reči. Zagotovo bo število primerov naraščalo prihodnjih nekaj tednov, in tudi za prihodnja dva do tri mesece nisem optimističen. Kaj se bo zgodilo po maju, preprosto ne vemo.Po mojem mnenju da, četudi je res, da s podatki, ki jih imamo na voljo, ni mogoče natančno izračunati, kdaj bo epidemija dosegla vrhunec. Za zdaj se krivulja ne spreminja. Ključni problem italijanske epidemije ni število primerov [to je danes naraslo na 41.035], temveč število smrtnih žrtev[3405], ki bo v teh dneh preseglo število smrti na Kitajskem, in ta podatek resnično odseva težave našega zdravstvenega sistema pri upravljanju krize ter pri zdravljenju obolelih.Ukrepi so začeli veljati prejšnji četrtek in njihov učinek bi realno lahko zaznali v desetih do 15 dneh. In verjetno ga bomo zaznali, saj so socialni stiki sedaj zelo omejeni. Seveda pa morate razumeti, da nismo v enakem položaju kot Kitajska, tam je kriza prizadela le 3 odstotke celotne države – območje, ki se ga je dalo povsem zapreti. V Italiji, kjer je neposredno prizadela več kot petino populacije, si ne moremo privoščiti, da bi ustavili vse. Preprosto ne moremo podpirati milijonov ljudi na tak način. Zato so nekatere tovarne še vedno odprte, javni promet znotraj mest še nekako deluje.Nimamo druge alternative, kot da jih vzdržujemo. Vsekakor bodo še vedno v veljavi po 3. aprilu [ko se uradno izteče veljavnost italijanske karantene], verjetno pa bodo trajali vsaj še dva do tri mesece, najmanj do maja. Alternative ni, saj je epidemija v Italiji ušla izpod nadzora. Ljudje nam preprosto umirajo pred bolnišnicami, zato ker nimamo dovolj respiratornih sistemov oziroma ventilatorjev.Tega nihče ne ve, ampak to v vsakem primeru zdaj ni ključna težava. Ključna težava oziroma izziv za Italijo in druge države je vzpostavitev mrež enot intenzivne medicine, znotraj katerih bomo lahko pomagali bolnikom, pri katerih se razvije pljučnica, in vzpostavitev mrež enot polintenzivne medicine, kjer vam lahko nekdo pomaga, če potrebuje pomoč pri dihanju. Ker te infrastrukture trenutno nimamo, nam ljudje preprosto umirajo. Ko jo bomo enkrat vzpostavili, morebiten drugi val epidemije ne bo tako hud, kot je ta, s katerim se trenutno soočamo, saj se bomo nanj lažje odzvali.Med državami je precej razlik. Nemčija je imela v sredo okoli 12.000 primerov okužb in le 31 zabeleženih smrti. Nemčija torej beleži tretjino primerov Italije, ampak ima dovolj infrastrukture, da lahko shaja. Veliko je odvisno od tega, kako epidemija eksplodira, toda smrti se je relativno preprosto izogniti. Za nekaj dni potrebujete le ustrezne naprave, CPAP aparat [ki zagotavlja neprekinjen stalni pozitivni tlak dihalnih poti] in problem je rešen. Tudi v Sloveniji morate poskusiti vzpostaviti mrežo enot intenzivne in polintenzivne medicine, kar danes sicer ni lahko, saj vsem primanjkuje CPAP aparatov. Hkrati morate zagotoviti varnost zdravstvenega osebja. Sodeč po podatkih o številu okužb imate za to še nekaj časa.To so minimalne ocene. Število okužb in smrti je zagotovo višje kot kažejo uradne številke, in to velja za vse države, naj bo to Kitajska, Italija ali Nemčija.