Srbija je ta čas v nenavadnem političnem medprostoru. Študentsko gibanje je 25. oktobra zmagalo na volitvah, a šele s tem se je začel bistveno zahtevnejši prehod iz protestnega in mobilizacijskega gibanja v institucionalno politiko. Ta teden je novi sklic srbskega parlamenta prvič zasedal na konstitutivni seji. Potrdili so mandate vseh 250 poslancev, med njimi 140 predstavnikov Študentske liste, ki so prvič zasedli poslanske klopi. S tem je bil petnajsti sklic Narodne skupščine formalno konstituiran, šele začel pa se je politični spopad za vodenje parlamenta. Že prvi institucionalni korak po volilni zmagi je pokazal, da formalna večina še ne pomeni tudi gladkega prenosa oblasti. Študentska lista se je morala takoj spoprijeti s parlamentarnimi postopki in razmerji moči, ki jih ni sama ...