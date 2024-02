Ljudje v Rafi se vsak večer poslovijo drug od drugega

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko svetovni diplomati na varnostni konferenci v Münchnu s slepimi naboji poskušajo izraelske oblasti prepričati, naj ne sprožijo kopenske ofenzive na Rafo, kamor se je v štirih mesecih vojne zateklo več kot 1,2 milijona ljudi, izraelska vojska še naprej bombardira bližnje mesto Han Junis in oblegajo tamkajšnjo bolnišnico Nasr, predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu pa ponavlja, da se Izrael ne bo uklonil »diktatu«.

Teden dni po tem, ko je Benjamin Netanjahu vrhu izraelske vojske ukazal, naj pripravi načrt evakuacije prebivalstva Rafe in »vojaške operacije«, se skoraj milijon in pol ljudi v mestu ob egiptovski meji pripravlja na najhujše. Ljudje so ob molitvah vsak večer poslavljajo drug od drugega – v primeru, da ne bi dočakali jutri.