Logika vedno zmaga, le da včasih potrebuje malce več igre absurda

Osamljenost povzroča trajno tesnobnost, depresijo, nezaupanje in razosebljenje. Iz tega pa se lahko razvije nagnjenost k avtokraciji.

»Logika je tehnika, s katero resnici dodamo prepričljivost.« To so besede Jeana de La Bruyerja, francoskega filozofa, satirika in moralista iz druge polovice 17. stoletja, na katere sem se spomnila ta teden, točneje 14. januarja, ki ga je Unesco določil za svetovni dan logike. »Kljub nespornemu pomenu, ki ga ima za razvoj znanja, znanosti in tehnologije, posveča javnost zelo malo pozornosti pomembnosti logike,« je zapisano v utemeljitvi razglasitve svetovnega dneva logike. Kljub razvoju družbe, države, demokracije in mednarodnih odnosov bi dodala, da se vse večkrat zdi, da je logika najšibkejši člen te verige. In tako resnica sodobnega sveta vse pogosteje trpi zaradi neprepričljivosti in vse bolj se nam zdi, da tako politika kot politiki pri sprejemanju ali izvajanju zgodovinsko ...