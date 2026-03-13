Lokalne volitve v Franciji bodo generalka pred predsedniškimi

Javnomnenjske ankete na lokalnih volitvah v Franciji napovedujejo splošen zasuk v desno; za Pariz se bo bíl tesen boj.

To in prihodnjo nedeljo bodo Francozi glasovali na lokalnih volitvah. V treh največjih mestih, Parizu, Lyonu in Marseillu, bodo prvič volili po tako imenovanem zakonu PLM, in sicer ločeno za župane okrožij in župana mesta. V vseh treh mestih obstaja možnost zasuka v desno, rezultati volitev po državi pa bodo pokazali,­ kakšna je politična klima pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Obdobje predvolilne kampanje je v zadnjem času vsaj v francoskih medijih nekoliko zasenčil izbruh vojne na Bližnjem vzhodu. Francozi, za katere je varnost ena od glavnih skrbi – tudi v okviru lokalnih volitev –, se sprašujejo, ali je država v vojni. Politiki zatrjujejo, da ne, hkrati jim pošiljajo mešane signale: v Sredozemlje so poslali fregate in svojo edino letalonosilko, napovedali obrambo zalivskih ...