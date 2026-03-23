London: V antisemitskem napadu požgali reševalna vozila

Neznani storilci so na severu Londona ponoči zažgali štiri reševalna vozila lokalne judovske skupnosti. Policija napad preiskuje kot požig in antisemitski zločin iz sovraštva. Britanski premier Keir Starmer ga je obsodil in poudaril, da za antisemitizem ni prostora v britanski družbi, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Londonske gasilce so ob 1.40 poklicali v predmestje Golders Green, kjer so ugotovili, da so v reševalnih vozilih eksplodirale plinske jeklenke. Izbruhnil je požar, v katerem so bila vozila uničena, eksplozija pa je razbila okna v bližnjem poslopju.

Ostanki reševalnega vozila FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Metropolitanska policija je sporočila, da so bila v eksploziji požgana štiri reševalna vozila reševalne službe judovske skupnosti Hatzola in da ta »požig obravnavajo kot antisemitski zločin iz sovraštva«. Požar so pogasili, žrtev ni bilo. Vzrok požara gasilci preiskujejo.

Predstavnica policije Sarah Jackson je sporočila, da pregledujejo posnetke nadzornih kamer in da vedo za posnetek, ki je bil objavljen na spletu. Aretirali niso še nikogar, v tej zgodnji fazi preiskave pa imajo tri osumljence.

Otroci opazujejo kraj zločina. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Stanovalce bližnjih poslopij so preventivno evakuirali, dostop do območja pa zaprli. Napovedali so napotitev dodatnih patrulj.

Britanski premier Keir Starmer je na omrežju X napad obsodil kot »šokanten antisemitski požig« in poudaril, da »za antisemitizem ni prostora v naši družbi«.

Obsodil ga je tudi glavni rabin Združenih hebrejskih kongregacij Commonwealtha Ephraim Mirvis. Ocenil je, da gre »za še posebej gnusen napad, saj ni bil samo napad na judovsko skupnost, ampak tudi na skupne vrednote«. Izpostavil je, da je edina misija reševalne službe Hatzola reševanje življenj, tako judov kot tistih, ki niso judi.