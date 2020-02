Londonski napadalec z nožem je bil dvajsetletni Sudesh Amman

Bil je pod policijskim nadzorom

Vlada bo zaostrila kaznovalno politiko za teroriste

Londonska metropolitanska policija je danes objavila, da je bil napadalec, ki je včeraj popoldne v južnem predmestju Londona Streatham z nožem zabodel dva človeka in ga je potem policija ubila, dvajsetletni. Šele pred tednom dni so ga izpustili iz zapora, kjer je odslužil polovico od triinpolletne kazni zaradi teroristične dejavnosti, poroča britanski BBC.Amman je bil zaradi tega še pod policijskim nadzorom, a mu je vendar uspelo z nožem napasti in poškodovati najprej eno osebo v prodajalni, nato pa še kolesarko na ulici. Med streljanjem, ko je policija napadalca ubila, so delci razbitega stekla ranili še tretjo osebo. Kot poroča policija, nihče od ranjenih ni več v smrtni nevarnosti. Policija ocenjuje, da je bil Ammanov napad teroristično dejanje, povezano s skrajnim islamizmom, saj je bil opremljen tudi z lažno eksplozivno napravo, kakršne uporabljajo islamski samomorilski napadalci.Scotland Yard je v zvezi z napadom sprožil preiskavo na več naslovih v južnem delu Londona, vendar za zdaj niso še nikogar aretirali ali osumili sodelovanja pri pripravi terorističnega napada. Je pa napad znova sprožil politične razprave o tem, da je treba spremeniti kaznovalno politiko za najhujša kazniva dejanja in dejanja, povezana s terorizmom. Že konec novembra lani je namreč z nožem več mimoidočih napadel in dva izmed njih ubil terorist, ki je bil leto dni pred tem tako kot zdaj Amman pogojno predčasno izpuščen iz zapora, kjer je prestajal kazen zaradi teroristične dejavnosti.Britanski premierje zato danes napovedal, da bo vlada pripravila temeljite spremembe sistema obravnave kaznjencev, obsojenih zaradi teroristične dejavnosti. Pripravljajo predloge za daljše zaporne kazni za takšna dejanja, več denarja pa bodo namenili policiji za boj proti terorizmu.Ob izpustitvi Ammana iz zapora so pristojni sicer imeli pomisleke o tem, kakšno varnostno grožnjo bo to pomenilo, vendar v veljavni zakonski ureditvi ni bilo možnosti, da bi ga še naprej zadrževali v zaporu.