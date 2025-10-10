Londonsko sodišče razveljavilo obsodbo moškega zaradi sežiga Korana

Moški, obsojen zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu, je danes zmagal na pritožbi in razveljavil svojo sodbo, kar so podporniki označili za zmago svobode govora, poroča Reuters.

Hamit Coskun, star 51 let, je bil junija na londonskem sodišču Magistrates' Court obsojen in kaznovan z več kot 240 evri globe zaradi religiozno motiviranega kaznivega dejanja, potem ko je februarja pred turškim konzolatom v središču Londona vzklikal »Preklet naj bo Islam« in držal gorečo kopijo Korana.

Podporniki so odločitev o razveljavitvi obsodbe po pritožbi na Southwark Crown Court označili za pomembno zmago svobode izražanja. »Protest Hamita Coskuna je bil zakonit akt političnega nesoglasja,« je dejal Stephen Evans, izvršni direktor Nacionalne sekularne družbe, ki je podprla Coskunov primer. »Ni nujno, da se strinjamo z naravo njegove demonstracije – pomembno je, da ni bilo kaznivo dejanje.«

Coskun dejanje opisal kot protest proti turški vladi

Coskun je obtožbo zavrnil in na družbenih omrežjih pojasnil, da je izvedel protest proti turški vladi. Medtem ko je držal goreči Koran, ga je moški napadel z nožem, ga brcnil in pljunil vanj.

Sodišče je v svoji pritožbeni odločitvi ugotovilo, da tožilci niso uspeli zadostno dokazati neprimernosti vedenja Coskuna ali da je bil v neposredni bližini nekdo, ki bi mu njegovo dejanje povzročilo stisko.

»Današnja odločitev potrjuje ključni princip, da svoboda govora ščiti pravico, da žalimo, šokiramo ali vznemirjamo – tudi kadar izzivamo globoko zakoreninjena verska prepričanja,« je ob pomilostitvi povedal Evans.