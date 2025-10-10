  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Londonsko sodišče razveljavilo obsodbo moškega zaradi sežiga Korana

    Moškemu, obsojenemu zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu so po pritožbi razveljavili obsodbo.
    Coskun je obtožbo zavrnil in na družbenih omrežjih pojasnil, da je izvedel protest proti turški vladi. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Galerija
    Coskun je obtožbo zavrnil in na družbenih omrežjih pojasnil, da je izvedel protest proti turški vladi. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters
    Iz. R.
    10. 10. 2025 | 17:11
    10. 10. 2025 | 17:22
    2:11
    A+A-

    Moški, obsojen zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu, je danes zmagal na pritožbi in razveljavil svojo sodbo, kar so podporniki označili za zmago svobode govora, poroča Reuters

    image_alt
    Na Danskem načrtujejo zaporne kazni za sežigalce Korana

    Hamit Coskun, star 51 let, je bil junija na londonskem sodišču  Magistrates' Court obsojen in kaznovan z več kot 240 evri globe zaradi religiozno motiviranega kaznivega dejanja, potem ko je februarja pred turškim konzolatom v središču Londona vzklikal »Preklet naj bo Islam« in držal gorečo kopijo Korana.

    Podporniki so odločitev o razveljavitvi obsodbe po pritožbi na Southwark Crown Court označili za pomembno zmago svobode izražanja. »Protest Hamita Coskuna je bil zakonit akt političnega nesoglasja,« je dejal Stephen Evans, izvršni direktor Nacionalne sekularne družbe, ki je podprla Coskunov primer. »Ni nujno, da se strinjamo z naravo njegove demonstracije – pomembno je, da ni bilo kaznivo dejanje.«

    Coskun dejanje opisal kot protest proti turški vladi

    Coskun je obtožbo zavrnil in na družbenih omrežjih pojasnil, da je izvedel protest proti turški vladi. Medtem ko je držal goreči Koran, ga je moški napadel z nožem, ga brcnil in pljunil vanj.

    Sodišče je v svoji pritožbeni odločitvi ugotovilo, da tožilci niso uspeli zadostno dokazati neprimernosti vedenja Coskuna ali da je bil v neposredni bližini nekdo, ki bi mu njegovo dejanje povzročilo stisko. 

    »Današnja odločitev potrjuje ključni princip, da svoboda govora ščiti pravico, da žalimo, šokiramo ali vznemirjamo – tudi kadar izzivamo globoko zakoreninjena verska prepričanja,« je ob pomilostitvi povedal Evans. 

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanji slovenski skakalni as po dobrih 18 letih spet poletel (VIDEO)

    Dolgoletni član naše skakalne reprezentance Jure Radelj je danes opravil dva skoka v Planici. Zastavil si je kratkoročni in dolgoročni cilj.
    Miha Šimnovec 8. 10. 2025 | 22:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Norveški odbor

    Nobelova nagrada za mir vodji venezuelske opozicije Maríi Corini Machado

    Nagrado je prejela za neutrudno prizadevanje za demokratične pravice Venezuelcev ter za pravičen in miren prehod iz diktature v demokracijo.
    10. 10. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    protestisojenjesodiščeLondon

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Socialni dialog

    Večina vidi v obvezni božičnici predvolilno potezo

    Delodajalci so zapustili sejo ESS o božičnici, ker da so postavljeni pred dejstvo. Kaj je pokazala anketa Anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo?
    Barbara Hočevar 10. 10. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reportaža iz Prištine

    Nova vila v Prištini za ceno ljubljanske garsonjere

    Prestolnica Kosova z ugodno zmesjo tradicije in modernega. Zaradi političnih trenj ozračje nenehno naelektreno, Adem Jashari vas spremlja na vsakem koraku.
    Nejc Grilc 10. 10. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar še v lov na italijanskega šampiona šampionov

    Z dirko po Lombardiji bo padel zastor na evropsko sezono kolesarske svetovne serije. Na vrh bo meril tudi Primož Roglič, na štartu pet Slovencev.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London, sežig Korana

    Londonsko sodišče razveljavilo obsodbo moškega zaradi sežiga Korana

    Moškemu, obsojenemu zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu so po pritožbi razveljavili obsodbo.
    10. 10. 2025 | 17:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Slovenski kolesarski dragulj se seli v Vismo-Lease a Bike

    Sven Aleksander Mernik se iz kranjskega Factorja seli v Vismo. V mladinski ekipi tudi njegov brat Osskar in Maks Olenik.
    Matic Rupnik 10. 10. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Lombardiji

    Tadej Pogačar še v lov na italijanskega šampiona šampionov

    Z dirko po Lombardiji bo padel zastor na evropsko sezono kolesarske svetovne serije. Na vrh bo meril tudi Primož Roglič, na štartu pet Slovencev.
    Miha Hočevar 10. 10. 2025 | 17:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    London, sežig Korana

    Londonsko sodišče razveljavilo obsodbo moškega zaradi sežiga Korana

    Moškemu, obsojenemu zaradi sežiga Korana pred turškim konzulatom v Londonu so po pritožbi razveljavili obsodbo.
    10. 10. 2025 | 17:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Slovenski kolesarski dragulj se seli v Vismo-Lease a Bike

    Sven Aleksander Mernik se iz kranjskega Factorja seli v Vismo. V mladinski ekipi tudi njegov brat Osskar in Maks Olenik.
    Matic Rupnik 10. 10. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo