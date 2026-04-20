Strelski napad v Louisiani: Moški ubil svojih sedem otrok

V streljanju v mestu Shreveport v ameriški zvezni državi Louisiana je moški v nedeljo ubil osem otrok, od tega sedem svojih, je sporočila policija. Ta je osumljenca ubila med begom. Dve ženski, vključno z materjo otrok, sta v kritičnem stanju. Gre za najbolj smrtonosno množično streljanje v ZDA v več kot dveh letih.

31-letni osumljenec je ustrelil žensko na ulici, preden je odšel do bližnje hiše, kjer je ustrelil sedem svojih otrok in še enega, ki ni bil z njim v sorodu, ter še eno žensko, je povedala policija, ki je incident opisala kot družinski spor.

Po navedbah oblasti so bile žrtve, trije fantje in pet deklet, stari med tri in enajst let, je poročala mreža CNN. Policija je sicer sprva poročala, da so bili otroci stari od enega do 14 let.

Motiv za napad za zdaj še ni znan, člani družine pa so za ameriške medije povedali, da naj bi imel osumljenec težave z duševnim zdravjem in da sta se z ženo ločevala.

Obe ženski sta v kritičnem stanju, vključno z materjo nekaterih ubitih otrok, poškodovan je bil tudi 13-letnik, je povedal župan Shreveporta Tom Arceneaux.

Policija je osumljenca, ki je pobegnil z ukradenim avtomobilom, zasledovala in ubila, je povedal tiskovni predstavnik policijske uprave Shreveporta Chris Bordelon.

Motiv za napad za zdaj še ni znan, člani družine pa so za ameriške medije povedali, da naj bi imel osumljenec težave z duševnim zdravjem in da sta se z ženo ločevala.

