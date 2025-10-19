Sedeminutni rop v Louvru: Tatovi ukradli dragulje, muzej bo zaprt do konca dneva

Zaradi ropa, ki se je zgodil v muzeju Louvre v Parizu, je najbolj obiskani muzej na svetu zaprt, je sporočila francoska ministrica za kulturo Rachida Dati.

»Danes zjutraj je ob odprtju Louvra prišlo do ropa. Ni ranjenih. Sem na kraju dogodka skupaj z ekipami muzeja in policije. Preiskava poteka,« je zapisala ministrica, ki se ji je na kraju pridružil tudi minister za notranje zadeve Laurent Nunez, navaja Le Monde.

Med 9.30 in 9.40 so trije ali štirje zamaskirani moški vdrli v muzej Louvre kmalu po njegovem odprtju. Po prvih podatkih so do Apolonove galerije, ki gleda na reko Seno, kjer hranijo ostanke francoskih kronanih draguljev, prišli z zunanjim dvigalom, namenjenim obnovitvenim delom. Le Monde piše, da so storilci »vstopili od zunaj z uporabo dvižne ploščadi, nameščene na tovornjaku pred stavbo«, nato so razbili okno in se odpravili »do več vitrin, kjer so vzeli dragulje«, je pojasnil Laurent Nunez za radio France Inter. Po dejanju so pobegnili na skuterju, enega izmed njih pa je policija pozneje našla, je za AFP sporočil policijski vir.

Škodo ocenjujejo

Pariško državno tožilstvo je potrdilo, da je začelo preiskavo zaradi suma »organizirane tatvine in kazenskega dogovarjanja za storitev kaznivega dejanja«. Potrdilo je, da je v muzeju Louvre prišlo do kraje draguljev, pri čemer pri preiskavi sodeluje posebna enota za boj proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami. Tožilstvo je sporočilo, da ocenjujejo škodo, preiskava pa še poteka.

FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Po besedah ministra Nuneza, gosta oddaje Questions Politiques, so bili ukradeni dragulji »neprecenljive vrednosti«. Poleg tržne vrednosti imajo tudi neprecenljivo zgodovinsko in kulturno vrednost.

Okno, za katero francosko notranje ministrstvo meni, da je bilo uporabljeno med ropom v muzeju Louvre, pri katerem so bili ukradeni dragulji. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Točen seznam je v pripravi

Po besedah ministra je rop trajal sedem minut. Natančen seznam ukradenih predmetov je še v pripravi. Nekateri mediji navajajo, da lnaj bi šlo za devet kosov nakita, ki so nekoč pripadali Napoleonu Bonapartu in cesarici Joséphine de Beauharnais. Bild navaja, da naj bi med drugim šlo za broško, ogrlico in tiaro.

Po do zdaj znanih podatkih ni poškodovanih, policija pa na kraju vodi preiskavo. Iz muzeja Louvre so sporočili sporočili, da bo zaradi »izjemnih razlogov« ostal zaprt do konca dneva.

Francoska policija je zaprla dostop do muzeja Louvre, vključno z glavno cesto ob nabrežju reke Sene pred muzejem. Središče preiskave je jugovzhodni kot stavbe, ki gleda proti Seni.

Forenzična policija preiskuje rop. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Na prizorišču je vidna velika raztegljiva lestev, podobna tisti, ki jo uporabljajo gasilci ali krovci. Nameščena je na mehanizirano dvižno ploščad, kakršne se po Parizu pogosto uporabljajo za dostavo pohištva v stanovanja v višjih nadstropjih, navaja BBC.

Vrh lestve se dotika balkona, kar nakazuje, da so trije roparji na zgornje nadstropje prišli prav po tej poti.

Okolica je polna turistov, ki se ne morejo več približati muzeju, navaja BBC-jev poročevalec.

FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Louvre, eden največjih umetnostnih središč na svetu, letno obišče več kot osem milijonov ljudi. Njegove zbirke segajo od klasičnih skulptur do Leonardove Mona Lise, verjetno najbolj znanega portreta na svetu.

1793 je postal javna umetnostna galerija. Louvre, ki stoji v Parizu, je največji muzej na svetu, saj ima skoraj 73.000 kvadratnih metrov razstavnih površin – kar je več kot deset nogometnih igrišč, piše BBC. Zgradili so ga leta 1546 kot palačo francoske kraljeve družine. Njegov prvi stanovalec, kralj Franc I., je bil velik ljubitelj umetnosti in je želel, da Louvre predstavlja njegovo zbirko. Kasnejši kralji so umetniške zbirke krone močno razširili; Ludvik XIV. je med drugim pridobil tudi umetniško zbirko angleškega kralja Karla I., po njegovi usmrtitvi v času angleške državljanske vojne. Zbirka je ostala večinoma zasebna do izbruha francoske revolucije leta 1789, ko je Louvre leta 1793 postal javna umetnostna galerija. Danes Louvre razstavlja več kot 35.000 umetnin.

FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Več vlomov v francoske muzeje

V zadnjem času je bilo več francoskih muzejev tarča vlomov in tatvin, kar kaže na morebitne pomanjkljivosti v varnostnih sistemih, poroča Le Monde.

Septembra so bili iz Nacionalnega prirodoslovnega muzeja v Parizu ukradeni vzorcevi naravnega zlata, kar je vodstvo označilo za »neprecenljivo izgubo« za raziskovanje in kulturno dediščino. Muzej je pojasnil, da gre za primere zlata v njegovi naravni obliki, vrednost škode pa je ocenil na približno 600.000 evrov. V istem mesecu je bil muzej v Limogesu, znan po zbirkah porcelana, tarča vloma z ocenjenim plenom 6,5 milijona evrov.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v začetku leta napovedal obsežno prenovo muzeja, potem ko je direktorica Louvra Laurence des Cars opozorila, da je obisk prenatrpanega poslopja postal »fizična preizkušnja«, navaja Guardian.

V dopisu ministrstvu za kulturo, ki je januarja pricurljal v medije, je des Carsova opozorila, da prostor pod stekleno piramido pri vhodu ni ustrezno izoliran pred mrazom in vročino, ojača hrup in je neprijeten tako za obiskovalce kot zaposlene.

Poudarila je tudi puščanje vode, dotrajano infrastrukturo in temperaturna nihanja, ki lahko ogrozijo ohranjanje umetnin, ter opozorila, da se obiskovalci soočajo s prenatrpanostjo in neustreznimi pogoji.