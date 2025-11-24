Louvre se lahko ponovi vsak dan: V vaši dnevni sobi ali vašem podjetju

Oktobra je svetovno javnost vznemirila novica o drzni tatvini v pariškem muzeju Louvre. Medtem ko so turisti čakali na ogled umetnin, so se štirje moški v oranžnih odsevnih jopičih s tovornjakom in dvižno lestvijo pripeljali pod okno galerije. Sredi belega dne so postavili varnostne stožce in neovirano odnesli dragocenosti.

Varnostniki in mimoidoči niso ukrepali. Zakaj bi? Moški so nosili »uniformo« vzdrževalcev, ki v človeških možganih sproži tisto, kar psihologi imenujejo pristranskost do avtoritete (authority bias). Njihova oblačila so sporočala: »Tukaj smo, da delamo, ne motite nas.«

Ta dogodek lahko služi kot dobra analogija za sodobni digitalni kriminal. Fenomen oranžnega jopiča – kognitivna slepa pega, ki nam preprečuje, da bi podvomili o uradni podobi – se je preselil na splet.

Sodobni napadalci ne potrebujejo nujno zapletene programske kode za preboj požarnih zidov, če si lahko oblečejo digitalni kostum direktorja, vzdrževalca ali dostavljavca in potrkajo na vrata naše zaupljivosti.